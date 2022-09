Grupo Panvel abre NOVOS empregos pelo Brasil

O Grupo Panvel, uma das maiores redes de farmácia do Brasil está contratando novos funcionários para atuar em diferentes funções dentro da companhia. Para fazer parte da equipe, será fundamental atender ao perfil requisitado pela companhia e morar em regiões onde estão oferecendo as funções. Continue lendo e tenha acesso a todas as instruções.

Grupo Panvel divulga novas posições de trabalho em cidades brasileiras

Há mais de cinquenta anos atuando em solo brasileiro, o Grupo Panvel está entre as empresas destaques do setor farmacêutico, distribuição de medicamentos e laboratórios Industriais farmacêuticos. A companhia atende em todas as regiões do país, e tem como um dos critérios básicos que o interessado trabalhe bem em equipe, seja ético e se comprometa com as metas e resultados.

Acompanhe agora as oportunidades abertas para cadastro:

Analistas Fiscais — Eldorado do Sul;

Assistentes Administrativos Exclusivo para Portadores de Deficiência — Eldorado do Sul;

Assistentes de Atendimentos — Garibaldi;

Assistentes de Atendimento — Porto Alegre;

Assistentes de Atendimento — Itajaí;

Estagiário setor Farmacêutico — Eldorado do Sul;

Farmacêuticos — Santa Maria;

Farmacêuticos — Chapecó;

Farmacêuticos — Blumenau;

Farmacêuticos — Ponta Grossa;

Operadores para o Atendimento — Porto Alegre;

Representantes Comerciais — Londrina;

Técnicos em Manutenção Industrial — Porto Alegre;

Subgerente de Filiais — Londrina.

Vale lembrar que as mesmas funções podem estar disponíveis em diferentes regiões, sendo necessário confirmar o local de interesse antes de finalizar o cadastro.

Veja também: Piracanjuba abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Para ser um dos membros da equipe do Grupo Panvel, os interessados devem se cadastrar por meio remoto preenchendo a ficha cadastral disponível no link de inscrições.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos disponíveis pelas grandes marcas.