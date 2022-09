Grupo Pardini abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

O Grupo Pardini está com diversas oportunidades de trabalho abertas em várias cidades como Guarulhos, São Paulo, Vespasiano, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Betim, Sete Lagoas e Itajaí. Conheça todos os cargos divulgados a seguir e saiba como fazer a sua inscrição.

Para a maioria das vagas é necessário experiência, mas também há oportunidade para estagiários e pessoas com deficiência. confira abaixo todos os cargos disponíveis:

Auxiliar de Operações Logísticas;

Coordenador (a) de Diversidade e Inclusão;

Suporte Administrativo;

Advogado(a) Pleno;

Vendedor Key Account;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Supervisor de Relações Trabalhistas;

Analista da Qualidade;

Técnico de Laboratório;

Executivo (a) de Vendas;

Analista de Licitação;

Suporte Técnico;

Auxiliar de Produção;

Estagiário Téc. Enfermagem (não Bolsista);

Colhedor (a) Domicílio II;

Técnico de Radiologia – Tomografia;

Colhedor (a) Atendente;

Analista de Negócios JUNIOR (Business Inteligence – BI);

Coordenador de Vendas Internas;

Analista de E-commerce / Marketplace Sr;

Técnico de Suporte – Pcd;

Supervisor (a) de Serviços;

Assessor Técnico Comercial – Análises Clínicas;

Coordenador (a) Área Técnica;

Analista de Adm de Pessoal Jr;

Executivo de Vendas Internas;

Atendente;

Colhedor (a) Atendente II;

Especialista Laboratorial – Processamento Celular;

Técnico de Laboratório;

Atendente de Negócios;

Especialista Laboratorial – Imunofenotipagem;

Assistente Administrativo – Pcd;

Coordenador de Atendimento;

Analista de Inteligência de Mercado Sênior;

Técnico de Laboratório – Espermograma;

Assistente Financeiro;

Especialista Laboratorial – Pós Analítico;

Auxiliar de Operações.

Como se candidatar

Para enviar o seu currículo para uma das vagas do Grupo Pardini, acesse o site de inscrição e preencha o seu cadastro.

