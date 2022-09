Grupo Real abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

O Grupo Real, fundado em 1962, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, sempre expandindo seus negócios, cruzando fronteiras e atualmente, uma das maiores companhias no segmento de distribuição de peças e acessórios automotivos, anuncia NOVOS empregos pelo país. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar.

Grupo Real anuncia oportunidades de emprego

O Grupo Real, companhia da área de distribuição de peças e acessórios automotivos, presente em cidades como Uberlândia, Campinas, Brasília, Recife, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Belém, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Vitória da Conquista, Natal, Vitória e Cuiabá, divulga oportunidades de emprego pelo Brasil. Dentre os cargos ofertados, estão:

Analista Administrativo;

Assistente Administrativo Júnior;

Assistente Administrativo Pleno;

Assistente Comercial;

Assistente de Cobrança;

Assistente de Comunicação;

Assistente de Estoque;

Assistente de Estoque Júnior;

Promotor Externo de Vendas;

Vendedor Interno.

Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece vale refeição, cesta básica, gympass, cartão farmácia, participação nos resultados e folga no aniversário

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas no Grupo Real, os interessados devem acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações referentes a vaga desejada e anexar o currículo.

