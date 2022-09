Guedes defende “paternidade” do Auxílio: “nós que produzimos”

Em mais um esforço para vincular o Auxílio Brasil ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) o Ministro da Economia, Paulo Guedes, reivindicou a paternidade do programa. Durante um evento no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (14), o chefe da pasta afirmou que muitos querem ser os pais do projeto, mas que não abre mão deste título.

“Vamos (manter o valor), tem dinheiro”, afirmou. “A definição do valor do Auxílio Emergencial é cheia de pais, mas sabemos quem foi a mãe. Fomos nós que desenvolvemos”, disse ele ao público. No último dia 31 de agosto, o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional a indicação de queda de valor do benefício de R$ 600 para R$ 405.

Embora negue oficialmente o caráter eleitoral do Auxílio Brasil, informações de bastidores dão conta de que o aumento no valor do programa às vésperas das eleições tem um objetivo claro: diminuir a rejeição do presidente entre os mais pobres. Nas campanhas de Bolsonaro na TV e em entrevistas, ele costuma citar o Auxílio com certa frequência.

A mais recente das entrevistas aconteceu ainda na última terça-feira (13), quando o candidato participou de uma sabatina no Programa do Ratinho, no SBT. Além de renovar a promessa de manter o Auxílio no valor de R$ 600, Bolsonaro voltou a dizer que deve pagar uma espécie de adicional de R$ 200 para os usuários que conseguirem um emprego formal.

“E mais ainda, quando é uma mulher, por exemplo, que é chefe de família, ganha R$ 1.200 por mês, e se essa mulher ou se esse homem, que está ganhando o Auxílio Brasil, caso venha a conseguir um emprego, ele não perde o Auxílio Brasil e ganha mais R$ 200 ainda”, disse o presidente, quando perguntado sobre a questão do benefício.

Auxílio Brasil em setembro

Em setembro, o Governo Federal deverá retomar os pagamentos do Auxílio Brasil a partir do próximo dia 19. A expectativa é de que mais de 21 milhões de pessoas possam receber o benefício social. Não há necessidade de inscrição direta.

Para ter direito ao Auxílio Brasil, basta ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante ter um renda per capita de até R$ 210. Abaixo você pode conferir o calendário dos repasses para este mês de setembro:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0

Previsão para 2023

Até o próximo mês de dezembro, os pagamentos de R$ 600 do Auxílio Brasil estão garantidos. Mas ainda não há nenhuma garantia sobre o que vai acontecer com o programa social a partir do próximo mês de janeiro de 2023.

Oficialmente, os repasses turbinados no valor de R$ 600 só estão confirmados até o final deste ano. Em tese, o próximo governo poderá manter este patamar se assim desejar, mas precisará indicar uma fonte de custeio,

Hoje, não há nenhum documento oficial que comprove que o Auxílio Brasil será mantido na casa dos R$ 600 no próximo ano. O que existe até aqui é uma série de promessas não comprovadas dos candidatos que disputam a presidência da república.