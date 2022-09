Guerra Fria: como pode cair no ENEM?

Guerra Fria: como o assunto pode ser cobrado na prova do ENEM?

O termo “Guerra Fria” é usado para denominar um dos conflitos mais relevantes do período pós-Segunda Guerra Mundial.

O assunto é abordado com frequência por questões de história geral principais provas do país, com um destaque para o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para que você se preparar para responder questões sobre o tema, o artigo de hoje trouxe um resumo que irá te ajudar a entender como a Guerra Fria pode cair no ENEM.

Guerra Fria na prova do ENEM: tópicos que podem ser cobrados

A prova do ENEM possui o costume de abordar algumas características específicas da Guerra Fria com maior frequência. São elas:

Queda do Muro de Berlim;

Doutrina Truman;

Guerra do Vietnã;

Corrida Armamentista.

Guerra Fria na prova do ENEM: análise de questão

(ENEM) Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. […] Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética.

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve:

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial.

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte.

c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, durante os anos 1930.

d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão.

e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial.

Resolução:

A resposta correta para a questão da prova do ENEM é a letra E, uma vez que a Guerra Fria foi caracterizada pelo constante confronto das superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e União Soviética, líder do bloco socialista.