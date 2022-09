Hapvida Saúde abre vagas de emprego pelo país

A Hapvida Saúde, um dos maiores sistemas de saúde suplementar do país, anuncia vagas de emprego em algumas regiões do Brasil. Confira todas as informações, requisitos e como se candidatar.

Hapvida Saúde anuncia oportunidades de emprego

A Hapvida Saúde, companhia líder do modelo verticalizado de saúde no país, com mais de 15 milhões de clientes, integrando planos, hospitais, clínicas e laboratórios, com muita eficiência e tecnologia, abre oportunidades de emprego pelo Brasil. Dentre as funções, estão:

Analista Administração de Pessoal – Juazeiro do Norte/CE;

Analista Administração de Pessoal – Joinville/SC;

Analista Administração de Pessoal – Fortaleza;

Analista Administrativo Jr – Salvador/BA;

Analista Administrativo Jr. – Ribeirão Preto/SP;

Analista Administrativo Jr. – Fortaleza/CE;

Analista Administrativo Jr. – São Paulo/SP;

Analista Administrativo Jr. – Credenciamento – Ribeirão Preto/SP;

Analista Administrativo Junior – Joinville/SC;

Analista Comercial Jr – Goiânia/GO;

Analista de Atendimento – Fortaleza/CE;

Analista de Comunicação Corporativa Pleno – Fortaleza;

Analista de Contabilidade Sênior – Fortaleza;

Analista de Controles Internos Sênior – Fortaleza;

Analista de Credenciamento Jr – Três Lagoas/MS;

Analista de Credenciamento Sr – Campo Grande/MS;

Analista de Departamento Pessoal Jr – Uberlândia/MG;

Analista de Gente e Gestão PL – Cultura – Ribeirão Preto/SP;

Analista de Informações Gerenciais – Ribeirão Preto/SP;

Analista de Informações Gerenciais Sênior – Ribeirão Preto/SP;

Analista de Inovação Pleno – São Paulo/SP;

Analista de Logística Jr – Ribeirão Preto/SP;

Analista de Logística – PCD – Uberlândia/MG;

Analista de Planejamento Jr – Fortaleza;

Analista de Privacidade de Dados – Fortaleza/CE;

Analista de Recrutamento e Seleção Jr – Fortaleza;

Analista de Remuneração Pleno – São Paulo/SP;

Analista de Riscos de TI Sênior – Fortaleza/CE;

Analista de Riscos Pleno – Fortaleza;

Auxiliar de Enfermagem – São José dos Campos/SP;

Auxiliar de Enfermagem – Piracicaba/SP;

Auxiliar de Enfermagem – Franca/SP;

Auxiliar de Farmácia – Belém/PA;

Auxiliar de Farmácia – Goiânia/GO;

Coordenador de Credenciamento – Ribeirão Preto/SP;

Coordenador de Credenciamento – Teresina/PI;

Coordenador de Enfermagem – Recife;

Coordenador de Hospitalidade – Brasília;

Enfermeiro – Franca/SP.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Hapvida Saúde, os interessados devem acessar o link de inscrição, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes ao cargo desejado e anexar o currículo.

