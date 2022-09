Hyundai Motor abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A empresa Hyundai Motor, que atua desde 2012 no Brasil, possui algumas oportunidades de trabalho abertas na cidade de Piracicaba no estado de São Paulo. Conheça todas elas a seguir e verifique ao final como fazer a sua candidatura para uma das funções.

Todas as vagas disponíveis na Hyundai Motor são efetivas e abertas para pessoas com deficiência. Para a maioria das funções é necessário ter experiência comprovada na área. No entanto, para o cargo de Ajudante de Produções os requisitos são ter Ensino Médio Completo, disponibilidade e interesse.

Além disso, a empresa oferece alguns benefícios como seguro de vida, vale transporte, assistência odontológica, vale alimentação, assistência médica, café da manhã, refeitório, convênio com empresas parceiras, previdência privada, descontos em produtos e participação nos Resultados ou Lucros. Verifique as vagas disponíveis abaixo:

Assistente Administrativo (vaga Afirmativa para PCD);

Analista Sênior de Qualidade;

Mecânico de Manutenção;

Analista Pleno de Controle de Produção;

Analista Pleno de Qualidade;

Analista Sênior de Controle de Qualidade;

Analista Junior de Controle de Qualidade – Auditoria Estática;

Eletricista de Manutenção I;

Analista Pleno de Qualidade Assegurada – Análise de Dados;

Analista Junior Relações com Empregados;

Analista Junior de Faturamento;

Analista Jr. de Expatriação

Líder de Grupo – Processos de Pintura;

Ajudante de Produção (vaga Afirmativa para PCD);

Analista Pleno de Pesquisa e Desenvolvimento.

Como se candidatar

Para enviar o seu currículo para uma das vagas da empresa Hyundai Motor, acesse o site de inscrição e realize o seu cadastro no site.

