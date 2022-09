IDT/SINE oferta vagas de EMPREGO em Sobral – CE

No estado do Ceará, o Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) de Sobral, oferta abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Decorador de arte floral; Eletricista; Eletricista auxiliar; Engenheiro civil; Engenheiro de produção; Estilista de moda; Gerente de farmácia; Gerente de produção; Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança; Locutor comercial; Supervisor de vendas comercial; Técnico de manutenção elétrica; Técnico em segurança do trabalho; Trabalhador de fabricação de sorvete; Vendedor interno; Vendedor pracista; Analista de marketing; Atendente de balcão; Atendente de lanchonete; Auxiliar administrativo; Auxiliar de confeiteiro; Auxiliar de cozinha; Chapista de lanchonete; Consultor de vendas; Contador; Costureira de máquinas industriais; Costureiro de roupas (confecção em série); Mecânico de manutenção de caminhão a diesel; Mecânico de manutenção de máquina industrial; Recepcionista de hotel; Representante comercial autônomo; Servente de limpeza; Motorista entregador; Operador de caixa; Operador eletromecânico; Projetista de móveis; Mecânico de refrigeração; Mestre de obras; Montador de móveis de madeira; e Motorista de caminhão; Montador de móveis de madeira (pcd); Armador de estrutura de concreto (pcd); Auxiliar de limpeza (pcd); e Auxiliar de linha de produção (pcd).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da emprega brasil, baixar o aplicativo SINE FÁCIL ou enviar o currículo para o e-mail: vagas.sobral@idt.org.br, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

