IF Sudeste MG abre matrículas para Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) abre nesta sexta-feira, dia 30 de setembro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023. As inscrições serão recebidas até o dia 31 de outubro.

Conforme as orientações do edital, os interessados deverão se inscrever de forma virtual, por meio do site do Instituto, utilizando a plataforma gov.br. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até 1º de novembro.

Para os cursos de graduação, o valor da taxa de inscrição é de R$ 50, enquanto para o técnico integrado é de R$ 25. A inscrição é gratuita para participação nos cursos técnicos proeja, concomitante/subsequente, subsequente e especialização técnica.

O IF Sudeste MG recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição no período de 29 de agosto a 12 de setembro e o resultado já está disponível.

Seleção

A forma de seleção também varia de acordo com o nível e modalidade do curso. Para os cursos de graduação e técnicos integrados, a seleção será feita através da aplicação de provas. A consulta aos locais de prova poderá ser feita a partir de 8 de dezembro.

A aplicação das provas para os cursos de graduação está marcada para o dia 11 de dezembro, no período da tarde (das 14h15 às 18h45). De acordo com o edital, os locais de prova serão em Barbacena, Bom Sucesso, Juiz de Fora, Manhuaçu Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei.

Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, a aplicação de provas será em 11 de dezembro, no período da manhã (das 8h15 às 11h45). A prova será composta por questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Geografia e História.

A seleção para os cursos técnicos proeja, concomitantes, subsequentes e especialização técnica será efetuada por meio de sorteio transmitido pelo canal do YouTube do IF Sudeste MG. O sorteio está previsto para o dia 15 de dezembro.

Oferta de vagas

O IF Sudeste MG está ofertando mais de 4 mil vagas distribuídas por 100 cursos. É possível conferir o número de vagas ofertas para cada curso de acordo com o campus na página do Processo Seletivo. Conforme os editais, há vagas para Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João Del Rei e Ubá.

