IF Sudeste MG divulga período de inscrição do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) divulgou as principais datas do Processo Seletivo 2023. O período de inscrição será 30 de setembro a 31 de outubro de 2022.

Como é feito tradicionalmente, os interessados deverão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do site do Instituto, utilizando a plataforma gov.br.

O IF Sudeste MG recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição no período de 29 de agosto a 12 de setembro. Os candidatos aguardam a divulgação do resultado, que está prevista para o dia 22 de setembro.

Vagas

De acordo com o anúncio do IF Sudeste MG, a oferta para ingresso em 2023 é de mais de 4 mil vagas distribuídas por 100 cursos. É possível conferir o número de vagas ofertas para cada curso de acordo com o campus na página do Processo Seletivo.

Há vagas para as unidades de Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João Del Rei e Ubá. Nesta edição, o Instituto selecionará novos alunos para os cursos técnicos, para a especialização técnica, para cursos de graduação e de pós-graduação.

A forma de seleção varia de acordo com o nível do curso pretendido. Os detalhes sobre a seleção serão informados através dos editais de inscrição do Processo Seletivo 2023/1, cuja publicação está prevista para o dia 26 de setembro.

Todas as informações, requisitos, documentos e datas para participar do Processo Seletivo estão disponíveis nos editais de cada modalidade. Os interessados poderão sanar dúvidas sobre a seleção através do endereço de e-mail copese@ifsudestemg.edu.br.

Veja mais informações no site do IF Sudeste MG.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UnB divulga resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023; saiba mais.