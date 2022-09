IFES abre período de inscrição do Processo Seletivo 2023 na segunda-feira (5)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) abre o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023 na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 7 de outubro.

O edital estabelece ainda que os interessados poderão se inscrever online, exclusivamente por meio do site do IFES.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. O valor da inscrição para os Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes é de R$ 65, enquanto para os Cursos Técnicos Integrados o valor cobrado é de R$ 85.

O edital prevê ainda que os estudantes poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 5 a 23 de setembro de 2022. Para isso, será necessário apresentar os documentos solicitados no edital para comprovação da situação socioeconômica.

Seleção

A aplicação das provas do Processo Seletivo 2023 está marcada para o dia 6 de novembro de 2022, das 14 às 18 horas. A aplicação será exclusivamente para os candidatos aos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, serão 40 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

De acordo com o edital, a seleção para os técnicos concomitantes e subsequentes será feita a partir da análise do desempenho dos estudantes. Portanto, os candidatos deverão anexar o documento no momento da inscrição.

Vagas

A oferta total do IFES para ingresso no ano letivo de 2023 é de 3.894 vagas em cursos de diversas áreas. Há reserva de 50% das vagas para os estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

As vagas ofertadas são para as unidades do IFES nas seguintes cidades: Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Cefor, Centro-Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Veja detalhes no site do IFES.

