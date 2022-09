IFMS anuncia edital de Concurso público com 42 vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 42 vagas em cargos de nível médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Técnico de Laboratório – Informática (6); Técnico de Laboratório – Mecânica (2); Técnico de Tecnologia da Informação (6); Técnico de Laboratório – Agropecuária (2); Técnico de Laboratório – Alimentos (1); Bibliotecário/Documentalista (2); Médico/Médico do trabalho (1); Técnico em Contabilidade (1); Analista de Tecnologia da Informação (1); Assistente Social (1); Assistente de Alunos (6); Assistente em Administração (10); e Técnico de Laboratório – Edificações (3).

Os salários oferecidos variam entre R$2.446,96 a R$4.180,66, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 29 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto AOCP. O valor da inscrição oscila entre R$90,00 a R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; raciocínio lógico; informática; legislação; conhecimento específico. As avaliações serão aplicadas no dia 6 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE DE ALUNOS: Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro das dependências escolares. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO: Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO – AGROPECUÁRIO: Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 66/2022

