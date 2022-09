IFMT anuncia Concurso Público para Técnico Administrativo

No estado do Mato Grosso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 24 vagas no cargo de técnico administrativo para candidatos com nível médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Bibliotecário – Documentalista (1 vaga); Assistente de Alunos (1 vaga); assistente em Administração (1 vaga); Tecnólogo Formação – Área – Gestão Pública (1 vaga); assistente em Administração (1 vaga); Técnico de Tecnologia da Informação (1 vaga); Assistente de Alunos (1 vaga); Técnico de Laboratório – Área – Informática (1 vaga); Técnico em Contabilidade (1 vaga); entre outros.

O salário oferecido pode variar de R$1.945,07 a R$4.180,66, além de diversos benefícios. Segundo o edital, os candidatos aprovados terão que cumprir 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de outubro de 2022, diretamente no endereço eletrônico oficial do IFMT. A taxa de inscrição ficou entre R$140,00 a R$160,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); nas disciplinas de língua portuguesa; legislação; conhecimentos gerais do estado de Mato Grosso, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido por 01 ano, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos; administrar ambientes informatizados; entre outras atividades.

BIBLIOTECÁRIO – DOCUMENTALISTA: Disponibilizar informação; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; entre outras atividades.

PSICÓLOGO:

Atuar no âmbito da educação formal realizando pesquisas e intervenção preventiva em grupo e individualmente.

Colaborar para a compreensão e para a mudança do comportamento de educadores e educando, no processo de

ensino aprendizagem, nas relações interpessoais e nos processos intrapessoais, referindo-se sempre às dimensões

política, econômica, social e cultural; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

IFMT 90/2022