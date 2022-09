IFMT encerra período de inscrição do Vestibular 2023 nesta sexta-feira (2)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) encerra nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2023. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é R$ 80.

Os interessados devem se inscrever virtualmente, por meio do site do IFMT. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Ainda de acordo com o edital, também são recebidas até amanhã (2) os pedidos de isenção da taxa de inscrição. Podem solicitar o benefício os estudantes que:

possam comprovar renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;

cursaram o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista em escola da rede privada.

Conforme as orientações do IFMT, os pedidos de isenção devem ser feitos por meio do preenchimento de formulário eletrônico. A divulgação do resultado das isenções está prevista para o dia 8 seguinte.

Provas do Vestibular 2023

A aplicação das provas do Vestibular 2023 está prevista para o dia 16 de outubro, das 14h às 18h30. De acordo com o edital, o exame contará com uma prova de redação em Língua Portuguesa e com 50 questões objetivas sobre as disciplinas ministradas no ensino médio.

Os inscritos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 15 de outubro, no site do vestibular. Os locais de prova serão em Cuiabá e em outras 15 cidades do interior do Mato Grosso.

A oferta total do IFMT é de 1.645 vagas para o Vestibular 2023. As vagas são para diversos cursos de graduação ministrados nos 17 campi da instituição. Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que são egressos de escolas da rede pública, com percentual reservados para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Resultado

A divulgação do gabarito da prova objetiva está prevista para o dia 17 de outubro. Já a publicação do resultado final do Vestibular 2023 está prevista para o dia 6 de janeiro de 2023.

