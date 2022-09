IFPB prorroga prazo para inscrições no Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) anunciou ontem (29) a prorrogação do período de inscrição para o Processo Seletivo 2023. As inscrições chegariam ao fim nesta sexta-feira, dia 30 de setembro. Com a prorrogação, os interessados poderão se inscrever até o dia 11 de outubro.

Nesta edição, o IFPB está ofertando 3.995 vagas para ingresso nos cursos técnicos no primeiro semestre de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site do IFPB. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas.

Ainda conforme o edital, podem se inscrever para os cursos integrados os estudantes que estão concluindo o 9° ano (antiga 8ª série) do Ensino Fundamental. Para concorrer às vagas nos cursos técnicos subsequentes podem se inscrever os estudantes que estão terminando o ensino médio ou já concluíram esse ciclo.

Seleção com análise de Histórico Escolar

A classificação dos inscritos será feita a partir da análise do desempenho escolar no ensino fundamental ou médio, a depender da modalidade do curso. Desse modo, os candidatos devem enviar o histórico escolar, com o registro das notas solicitadas.

Portanto, para os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, a seleção é pelas notas do 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental II ou equivalente.

Já os candidatos aos cursos Subsequentes serão selecionados a partir das notas de Matemática e Língua Portuguesa do 1º e 2º anos do ensino médio ou equivalente. Os estudantes que concorrem a uma vaga no curso técnico subsequente em Instrumento Musical farão também uma prova prática de instrumento.

Oferta de vagas

A oferta total do IFPB é de 3.995 vagas, sendo 2.575 vagas para cursos técnicos integrados, 1.360 vagas para os cursos técnicos subsequentes e 60 vagas para cursos técnico-subsequentes de instrumento musical.

As vagas são para os cursos ministrados nos campi de Cabedelo, Cabedelo Centro, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia, Santa Rita e Sousa.

Parte das vagas está reservada segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD), e com recorte de renda.

Veja mais detalhes no site do IFPB.

