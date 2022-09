IFRS divulga período de inscrição do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) informou o período de inscrição do Processo Seletivo 2023. As inscrições serão recebidas entre 3 e 24 de outubro de 2022.

De acordo com as orientações do IFRS, os interessados poderão se inscrever online, exclusivamente por meio do site do Instituto. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. Os valores variam de acordo com o nível do curso:

cursos técnicos subsequentes: R$ 40

cursos de graduação: R$ 60

cursos concomitantes (seleção via sorteio): R$ 20

Os estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição a partir da próxima segunda-feira, dia 19 de setembro. O envio dos documentos exigidos para os pedidos de isenção poderá ser feito até 27 de setembro de 2022, por meio do site do Instituto.

Seleção

Segundo o IFRS, a seleção dos inscritos para os cursos técnicos integrados e subsequentes será feita a partir da participação em uma palestra e de uma entrevista com os candidatos.

Já a seleção dos candidatos aos cursos técnicos subsequentes e dos candidatos aos cursos superiores será feita através da aplicação de provas no dia 4 de dezembro. Além disso, será possível concorrer às vagas com o desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Oferta de vagas

Ao todo, o Instituto está ofertando 5.400 vagas no Processo Seletivo 2023. De acordo com o IFRS, as oportunidades são para ingresso no ano letivo de 2023 em mais de 150 cursos gratuitos.

As vagas são para 17 campi do IFRS localizados nos seguintes municípios: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão.

