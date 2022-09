IFSP divulga período de inscrição do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) informou que realizará dois processos diferentes para cursos técnicos, cujo ingresso de estudantes será em 2023. As inscrições para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes e para os cursos integrados serão recebidas em períodos distintos.

A seleção dos inscritos será feita a partir da aplicação de provas presenciais. A seleção será na mesma data para todas as modalidades de curso. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas será no dia 11 de dezembro.

Cursos concomitantes e subsequentes

O período de inscrição para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao ensino médio será do dia 10 de outubro a 23 de novembro. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00.

De acordo com o IFSP, os estudantes de baixa renda poderão enviar pedidos de isenção da taxa de inscrição no período de 10 a 23 de outubro.

Os cursos técnicos concomitantes são para candidatos que estão concluindo o 1º ou o 2º ano do ensino médio. Nessa modalidade, os estudantes cursam o ensino médio em uma escola regular e fazem apenas o curso técnico no IFSP. Já os cursos subsequentes são para os estudantes que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio.

Cursos técnicos integrados

De acordo com o cronograma, o período de inscrição para os cursos técnicos integrados ao ensino médio será de 11 a 27 de novembro. Os estudantes deverão se inscrever através do site do IFSP e deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição. Conforme o Instituto, o valor da taxa é de R$ 40,00.

Os pedidos de isenção da taxa serão recebidos entre 11 e 18 de novembro. Têm direito à isenção os estudantes que são membros de famílias de baixa renda e que são inscritos no CadÚnico.

Veja mais informações no site do IFSP.

