IFTO: estão abertas as inscrições para o Vestibular Unificado 2023/1, com oferta de 3 mil vagas

O período de inscrição para o Vestibular Unificado 2023/1 do Instituto Federal de Tocantins (IFTO) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de outubro de 2022.

As inscrições devem ser feitas online, por meio do site Seja IFTO. Para confirmar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 20 para os cursos técnicos e de R$ 40 para os cursos de graduação.

Isenção da taxa

De acordo com o edital, o IFTO prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para os estudantes de escolas públicas que são membros de famílias de baixa renda. Os candidatos deverão se enquadrar nos critérios estabelecidos no edital para fazer a solicitação.

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição poderão ser feitos até o dia 29 de setembro, com o envio dos documentos necessários para a comprovação dos critérios para o seguinte e-mail: seletivo.unificado@ifto.edu.br.

Vestibular Unificado 2023

A aplicação das provas está marcada para o dia 6 de novembro de 2022. Para os candidatos aos cursos superiores, as provas serão aplicadas das 8h às 12h30. Para os candidatos aos cursos técnicos, a aplicação será das 15h30 às 18h30.

A composição das provas varia de acordo com o nível do curso escolhido. Os candidatos poderão consultar os locais de prova no site do IFTO a partir do dia 1º de novembro.

Vagas e resultados

Ao todo, o IFTO está ofertando 3 mil vagas no Vestibular Unificado 2023/1, sendo 1.705 são para os cursos técnicos e 1.295 para os cursos de graduação. As vagas estão distribuídas em dez unidades do Instituto. Haverá reserva de vagas de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas.

A divulgação do resultado do preliminar está prevista para o dia 7 de dezembro. A publicação do resultado final só será feita após a análise dos recursos.

