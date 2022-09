IFTO: interessados podem solicitar a isenção da taxa do Vestibular 2023 até hoje (29)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) encerra nesta quinta-feira (29) o prazo para envio de pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular Unificado 2023.

De acordo com o edital, podem solicitar a isenção da taxa de inscrição os estudantes de escolas públicas que são membros de famílias de baixa renda. Para fazer a solicitação, é necessário enviar todos os documentos indicados no edital para a comprovação dos critérios. O envio deve ser feito para o seguinte e-mail: seletivo.unificado@ifto.edu.br.

Inscrições abertas

O período de inscrição para o Vestibular 2023 do IFTO está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 19 de outubro, por meio do site Seja IFTO. O valor da taxa de inscrição é de R$ 20 para os cursos técnicos e de R$ 40 para os cursos de graduação.

A aplicação das provas está marcada para o dia 6 de novembro de 2022. A composição das provas varia de acordo com o nível do curso escolhido, médio ou superior. Os candidatos poderão consultar os locais de prova no site do IFTO.

Vagas e resultados

A oferta total do IFTO é de 3 mil vagas, sendo 1.705 vagas para os cursos técnicos, enquanto outras 1.295 são para os cursos de graduação. As vagas estão distribuídas em dez unidades do Instituto.

O Instituto reserva parte das vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para os estudantes que são egressos de escolas da rede pública, com recorte de renda e com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

O resultado do preliminar será publicado no dia 7 de dezembro, enquanto a publicação do resultado final só será feita após a análise dos recursos.

Acesse o site do IFTO para mais detalhes.

