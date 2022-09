IMPOSTO DE RENDA: Consulta ao 5º lote de restituição liberada nesta sexta-feira (23)

A Receita Federal vai realizar o pagamento do 5º e último lote da restituição do Imposto de Renda (IRPF 2022) no dia 30 de setembro. No entanto, a consulta a esse benefício será liberada nesta sexta-feira, 23.

Inicialmente, é importante destacar que os contribuintes que têm direito aos valores e ainda não receberam os seus pagamentos, também podem saber se tem quantias a receber dos lotes anteriores. Segundo dados oficiais, muitos cidadãos podem receber, mas o dinheiro ainda não caiu na conta.

No dia 31 de agosto, data do 4º lote de pagamentos da restituição do IR, a Receita Federal depositou os valores para um total de 4,46 milhões de contribuintes. A estimativa oficial é de que esse valor chegou a um total de R$ 6 bilhões.

Lembrando que a Receita Federal liberou primeiramente uma boa parte desses recursos para quem tem prioridade legal, como, por exemplo, pessoas com idade a partir de 60 anos; contribuintes com algum tipo de deficiência física ou mental ou moléstia grave; e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Restituição do Imposto de Renda 2022

Em primeiro lugar, a RFB anunciou que registrou um recorde de declarações no Imposto de Renda neste ano de 2022. De acordo com o órgão, foram mais de 36 milhões de documentos entregues pelos contribuintes.

Agora, a Receita elaborou um cronograma para efetuar a restituição Imposto de Renda. O calendário conta, ao todo, com cinco lotes. Desse total, quatro já estão disponíveis aos cidadãos. O último restante acontece neste mês de setembro (veja o calendário abaixo).

A restituição Imposto de Renda está disponível para consulta por meio do site oficial da Receita Federal.

Calendário de pagamentos da restituição do Imposto de Renda

Conforme informado anteriormente, restituição Imposto de Renda está sendo paga gradualmente aos cidadãos. Sendo assim, quem ainda estiver na fila de pagamentos ainda poderá ser ressarcido nos lotes de agosto ou setembro.

Dessa forma, confira a seguir o calendário oficial de restituição Imposto de Renda:

1º lote – 31 de maio (pago);

2º lote – 30 de junho (pago);

3º lote – 29 de julho (pago);

4º lote – 31 de agosto (pago);

5º lote – 30 de setembro (próxima liberação prevista).

A princípio, se o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil.

Assim, o contribuinte deve reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Ademais, é importante destacar que a RFB vai liberar consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores, ou seja, de contribuintes que caíram na malha fina mas depois acertaram as suas contas com o fisco. As consultas poderão ser feitas:

na página da Receita na internet;

no aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Como consultar a restituição?

Para consultar se a restituição Receita Federal está disponível, o contribuinte deverá realizar os seguintes passos:

Acessar o site da Receita Federal; Informar o CPF e a data de nascimento; Clicar em “Meu Imposto de Renda”; e Clicar em “Consultar a Restituição”.

Também é possível realizar a consulta por meio do aplicativo da Receita Federal (disponível para Android e iOS).