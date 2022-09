Inep libera gabaritos e cadernos de provas do Encceja 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 13 de setembro, os gabaritos e os cadernos de provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas oficiais no site do Inep.

O Inep aplicou as provas do Encceja 2022 no dia 29 de agosto, em dois turnos. De acordo com o edital, as provas para o ensino fundamental foram compostas por 30 questões de Ciências Naturais, 30 questões de Matemática, e 60 questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação, História e Geografia.

Já os participantes inscritos para a certificação do ensino médio fizeram uma prova constituída por 30 questões de Ciências da Natureza, 30 questões de Matemática, 30 questões de Redação e Linguagens e Códigos e 30 questões de Ciências Humanas.

O tema da redação para os inscritos para o ensino fundamental foi “O papel da tradição oral na preservação da cultura no Brasil”. Já o tema da redação para a certificação do ensino médio foi “Desafios da indústria da moda para a preservação do meio ambiente”.

Sobre o Encceja

O Encceja permite que jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade escolar adequada obtenham os certificados do ensino fundamental ou médio. A participação no Encceja é voluntária.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para participar do Encceja, é preciso ter a idade mínima de 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame.

Acesse edital do exame para mais informações.

