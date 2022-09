Inscrição do AUXÍLIO BRASIL disponível em SETEMBRO; veja como ser aprovado

O Auxílio Brasil de setembro já está sendo pago pelo Governo Federal. Desse modo, as famílias que ainda não integram o programa podem se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) para tentarem receber o benefício a partir do próximo mês.

Atualmente, o programa atende 20,65 milhões de famílias em condição de vulnerabilidade social com um benefício mínimo de R$ 600. A saber, conforme informações oficiais, o repasse total para o mês é de R$ 12,47 bilhões. O valor médio para cada beneficiário é de R$ 607,52.

Até o mês de julho, 1.568.728 famílias estavam na fila de espera do Auxílio Brasil aguardando a liberação dos valores em suas contas. Desse modo, vale adiantar que a inclusão no programa pode demorar. Assim, veja como tentar ser adicionado a seguir.

Como se inscrever no Auxílio Brasil em setembro?

Antes de mais nada, o cidadão deve entender que não há inscrições diretas para o Auxílio Brasil. A inclusão depende exclusivamente do registo no Cadastro Único (CadÚnico), que é um banco de dados Governo Federal.

Além do Auxílio Brasil, por meio da inscrição no CadÚnico a família pode receber outros benefícios, como Vale-Gás, Tarifa Social, Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), entre outros.

Como fazer a inscrição no CadÚnico?

Em primeiro lugar, para se inscrever no CadÚnico, o grupo famílias deve se enquadrar em um desses requisitos:

Famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 606);

Famílias com renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636);

Famílias com renda superior as mencionadas, mas que precisam da inscrição para concessão de medida específica;

Famílias em situação de rua – cidadão só ou acompanhado.

Seja como for, correspondendo a um desses critérios, o grupo familiar deve escolher um representante legal. Ele deve ter no mínimo 16 anos e ser preferencialmente do sexo feminino. Definido o responsável, deve se dirigir ao Centro de Referências em Assistência Social (CRAS) da região.

Na ocasião, ele deve apresentar ao menos o seu título de eleitor e CPF. No entanto, o cadastro é de todo grupo familiar, sendo assim, será necessário ter em mãos ao menos um dos documentos de cada membro da família listados abaixo:

Título de Eleitor;

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Trabalho;

CPF;

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) em caso de famílias indígenas e quilombolas (para todo o núcleo familiar);

Comprovante de residência recente, conta de água ou luz de no máximo três meses (para todo o núcleo familiar).

Caso prefira, o responsável familiar pode fazer o pré-cadastro online, através da plataforma Gov.br ou pelo aplicativo. No entanto, de qualquer jeito, após até 120 dias será necessário fornecer as demais informações em uma unidade CRAS.

Quem pode se inscrever no Auxílio Brasil?

Contudo, para receber o Auxílio Brasil a família ainda deve se encaixar nas regras de elegibilidade do programa. Veja quais são:

Ter renda familiar per capita mensal de até R$ 105, caracterizando família em situação de extrema pobreza;

Ter renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 a R$ 210, caracterizando família em situação de pobreza, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos.

Como consultar os pagamentos do benefício?

Os beneficiários podem consultar as informações do Auxílio Brasil pelos seguintes canais:

Aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS);

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

(disponível para Android e iOS); Central de Atendimento do Ministério da Cidadania – número 121;

Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal – número 111.

Calendário de setembro do Auxílio Brasil

O pagamento ocorre nos dez últimos dias úteis do mês e pode ser movimentado por meio de poupança digital do aplicativo Caixa Tem. Confira o calendário de setembro do programa:

NIS final 1 – 19 de setembro;

NIS final 2 – 20 de setembro;

NIS final 3 – 21 de setembro;

NIS final 4 – 22 de setembro;

NIS final 5 – 23 de setembro;

NIS final 6 – 26 de setembro;

NIS final 7 – 27 de setembro;

NIS final 8 – 28 de setembro;

NIS final 9 – 29 de setembro;

NIS final 0 – 30 de setembro.