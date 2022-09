Inscrições para ingresso nos Colégios Militares em 2023 estão abertas

O período de inscrição para o processo seletivo do Exército que visa o ingresso de novos alunos nos Colégios Militares em 2023 está aberto. O Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX) receberá as inscrições até o dia 29 de setembro.

Conforme as orientações do DECEX, as inscrições devem ser feitas presencialmente, diretamente nos colégios militares para os quais há oferta de vagas. Os estudantes deverão apresentar todos os documentos indicados no edital. Além disso, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 95,00.

Podem se inscrever os estudantes que estejam adequados aos critérios de idade estabelecido pelo DECEX. Portanto, para o Ensino Médio, podem se inscrever os estudantes com menos de 18 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula ou completar 14 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula para o 1º ano.

Para o Ensino Fundamental, é exigida idade menor que 13 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula ou completar 10 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula para ingressar no 6º ano.

Seleção

A classificação dos inscritos será feita a partir da aplicação de provas presenciais no dia 6 de novembro. De acordo com o edital, a avaliação será composta por 30 questões, sendo 15 de Matemática e outras 15 de Língua Portuguesa.

Ao todo, estão sendo ofertadas 390 vagas para colégios militares do Distrito Federal (DF) e dos estados de Minas Gerais (MG), Paraná (PR), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MG), Ceará (CE), Amazonas (AM), Rio Grande do Sul (RS), Pernambuco (PE), Bahia (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Pará (PA). As oportunidades são para o Ensino Fundamental e Médio.

Veja mais informações na página dos Colégios Militares.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UERJ abre período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular Estadual 2023; saiba mais.