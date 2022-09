Inscrições para o concurso público vão até 3 de outubro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou na última quinta-feira (15) o edital para seu concurso público que deve oferecer 1.000 vagas com salário de até R$ 5.905,79 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições abriram na sexta-feira (16) e poderão ser realizadas até o dia 3 de outubro.

Vale informar que a taxa de R$ 85 poderá ser paga até o dia 21 de outubro. Apesar da taxa de inscrição custar R$ 85, os cidadãos com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) atualizado e doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde podem solicitar a isenção. Detalhes sobre o processo de solicitação de isenção podem ser obtidas no no tópico 6.4.8. do edital.

Do número total de vagas disponibilizadas pelo INSS, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras. Além disso, o edital determina que 3.385 aprovados poderão ser chamados para as vagas, de acordo com a necessidade do órgão.

Mais informações sobre o concurso público

O edital do concurso informa que serão realizadas provas objetivas e um curso de formação. Sendo assim, as provas objetivas terão duração de 3h30 e serão realizadas no dia 27 de novembro de 2022 em 97 cidades que possuem gerências regionais do INSS.

A prova objetiva do concurso do INSS contemplará conhecimentos básicos por meio dos disciplinas: Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático. Além disso, também serão cobrados conhecimentos específicos de temas relacionados aos benefícios do INSS e legislação previdenciária.

Já o curso de formação será oferecido pelo INSS de acordo com a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa. Nesse sentido, os candidatos classificados serão divididos em turmas e o curso será realizado nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo.

A carga horária do curso é de 180 horas, sendo totalmente presencial e em período integral. Desta forma, os candidatos matriculados deverão receber um auxílio financeiro que corresponde a 50% do salário do cargo. Ao final do curso, os candidatos passarão por uma prova objetiva e outra discursiva e após a avaliação o INSS deve divulgar a ordem de classificação.

O último edital do INSS

O último concurso público lançado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2015 ofereceu 800 vagas para técnico do seguro social com um salário de R$ 4.886,87. Nesse edital foram cobrados conhecimentos básicos e específicos das disciplinas: Ética no Serviço Público, Regime Jurídico Único, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática e Seguridade Social.

Além do concurso público do INSS, outro edital muito esperado é o da Receita Federal para os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário, que deve oferecer aproximadamente 700 vagas. Nesses casos será exigido nível superior o salário pode variar entre R$ 11.684 a R$ 21.029.