Atenção, estudantes! As inscrições para programa de trainee da Ambev terminam esta semana. A empresa busca de pessoas apaixonadas por inovação, que sonham grande, valorizam a diversidade, tenham perfil colaborativo, sejam curiosas e queiram construir um futuro com mais razões para brindar.

São elegíveis profissionais que tenham se graduado a partir de dezembro de 2019 e, também, estudantes com previsão de conclusão de curso universitário até dezembro de 2022. A empresa aceita cursos de bacharel, licenciatura ou tecnólogo.

De acordo com a empresa, o programa está alinhado à evolução cultural da companhia e às estratégias de negócio, além de estar focado no desenvolvimento e preparação dos participantes para que eles possam assumir grandes desafios e criar o futuro junto com a marca. Nesse sentido, durante a iniciativa, os contratados realizarão um projeto em outro país para que consigam ter uma experiência profissional enriquecedora fora do Brasil e contarão com uma mentoria.

Ainda, ao contrário dos anos anteriores, o trainee deste ano prevê que os contratados passem todos pelo mesmo treinamento e se preparem para ocupar posições em diferentes áreas da companhia, seja no mundo business, supply ou logística.

A Ambev oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como Gympass, Material escolar, 14º salário e bônus anual, Vale refeição, Vale transporte ou fretado, Assistência médica e odontológica, Auxílio creche para mães, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://www.ambev.com.br/carreiras/nossos-programas/trainee-ambev/ e se inscrever até o dia 20 de setembro.

O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem Inscrição, Etapa de Testes, Entrevista Online, Desafio Ambever e Painel Final.