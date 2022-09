O cartão de crédito sem anuidade deve ser inserido dentro de um processo financeiro, por isso, é viável que analise os benefícios oferecidos pelas empresas para que usufrua do cartão de crédito sem anuidade dentro de um planejamento financeiro gradual.

Insira o cartão de crédito sem anuidade no seu planejamento financeiro

Muitas instituições financeiras oferecem o cartão de crédito sem anuidade no mercado financeiro atual. Por isso, é viável verificar o custo-benefício das opções no que tange aos programas de fidelização do cliente e/ou cashback.

Nubank

A Nubank é uma fintech de sucesso mundial, no entanto, a sua proposta inicial no mercado foi exatamente trazer um cartão de crédito sem anuidade com um diferencial atrativo para o cliente, já que a conta bancária digital também não possui taxas.

Sendo assim, o Nubank representa uma mudança disruptiva no mercado financeiro, já que, por conta de sua inovação, diversas empresas – inclusive bancos tradicionais – tiveram que se adaptar para continuar dentro do fluxo do mercado atual.

Analise os programas de cashback

A fintech Nubank oferece o cartão de crédito tradicional que possui um programa de cashback que é cobrado do cliente. Contudo, para quem centralizar os seus gastos no roxinho, o programa de cashback do Nubank, ainda que seja pago, pode ser bastante viável.

Ultravioleta

Além disso, o Nubank oferece o cartão Ultravioleta, que é outro produto financeiro que possui outros critérios. Entretanto é possível que ele seja disponibilizado para os interessados, desde que atendam aos requisitos da instituição.

O diferencial quanto ao cartão Ultravioleta é o poder aquisitivo do cliente, já que em algumas situações, é possível que o cliente obtenha a isenção da tarifa, em outras, pode ser que o cliente precise pagar uma mensalidade.

Neon: vantagens também para a função débito

A fintech Neon oferece uma conta digital, assim como o Nubank, possibilita um cartão de crédito sem anuidade, sendo uma opção que pode ser válida para o seu plano de finanças. Além disso, os programas de fidelidade do banco Neon, em sua maioria, não são pagos e podem ser importantes dentro de um processo financeiro.

O Neon possui um diferencial, já que o seu cartão de crédito sem anuidade possui programas de fidelização, ao passo que a instituição também disponibiliza programas de cashback para o cartão de débito.

Centralize seus gastos

Independentemente da sua escolha, já que os bancos citados acima são apenas exemplos, é necessário que verifique a viabilidade de contratar o programa e centralizar os seus gastos.

Além disso, caso queira conhecer melhor as instituições citadas, procure pelos respectivos sites oficiais. Visto que todos os programas de cashback são passíveis de mudanças, de acordo com a política de cada empresa, portanto, as informações não são estáticas.