Insper abre período de inscrição para Vestibular 2023

O período de inscrição para o Vestibular 2023 do Insper está aberto. De acordo com o cronograma, o período de inscrição para as cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) e Ribeirão Preto (SP) chega ao fim no dia 10 de novembro.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio do site do Insper. Para efetivar o cadastro, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 350,00. Já o valor da taxa de inscrição para a seleção via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é de R$175,00.

De acordo com o edital, os pedidos de isenção de taxa para candidatos de fora da cidade de São Paulo serão recebidos até o dia 7 de novembro. Para fazer a solicitação, os candidatos devem enviar todos os documentos solicitados pelo Insper.

Vestibular 2023

De acordo com edital, os candidatos de todos os cursos poderão participar da 1ª fase por meio da realização de provas ou por meio dos resultados obtidos no Enem. Serão aceitas as edições de 2020, 2021 ou 2022.

O edital estabelece ainda que as provas da 1ª fase serão aplicadas de forma presencial, entre 21 de novembro e 19 de dezembro de 2022. Os locais de prova serão nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Já a aplicação das provas da 2ª fase está prevista para acontecer entre os dias 12 e 15 de janeiro de 2023. Conforme o edital, nesse caso, a aplicação das provas será feita presencialmente no campus do Insper em São Paulo.

Acesse o site do Insper para mais informações.

