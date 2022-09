O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece atualmente mais de 100 serviços ao cidadão, todos já disponíveis nos canais remotos. Para facilitar a vida de quem precisa achar um serviço específico, o menu de serviços disponíveis foi simplificado desde o último dia 22.

INSS atualiza serviços nos canais online

De acordo com recente divulgação oficial, com a nova regra, quem ligar para o 135 ou acessar o Meu INSS não precisará, por exemplo, mais ficar em dúvida entre os serviços “Atualização de Dados Cadastrais” (que servia para atualizar os dados de qualquer pessoa) e “Atualização de Dados do Benefício” (que serviu para atualizar dados de quem já recebe benefício do INSS), por exemplo.

Segundo informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), basta escolher o serviço “Atualizar Cadastro e/ou Benefício”, que permite atualizar os dados cadastrais faltantes ou que se encontram inconsistentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e/ou no benefício do requerente; e ainda atualizar (incluir/alterar/encerrar) o tipo e código de atividade que o segurado realiza. Confira os serviços atualizados do Meu INSS e o que cada um deles oferece, de acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Atualizar Cadastro e/ou Benefício

Atualizar os dados cadastrais faltantes ou que se encontram inconsistentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e/ou no benefício do requerente. Atualizar (incluir/alterar/encerrar) o tipo e código de atividade que o segurado realiza ou realizava.

Atualizar Procurador e Representante Legal

Atualizar (incluir/excluir/renovar) o procurador do benefício e atualizar (incluir/excluir/renovar) o representante legal (tutor, curador, administrador provisório) do benefício.

Atualizar Dados do Imposto de Renda

Retificar dados ou valores do benefício contidos no Informe de Rendimentos emitido pelo INSS para declaração do ajuste anual do Imposto de Renda (IR). Atualizar (inclui/excluir) a quantidade de dependentes para fins de dedução de Imposto de Renda no benefício e atualizar o tipo de tributação de IR para “exterior” quando há a saída definitiva do(a) segurado(a) do país.

Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido

emitir eventuais valores não recebidos pelo beneficiário e reativar o benefício com status suspenso ou cessado quando cabível.

Solicitar Desistência, Encerramento e Renúncia de Benefício

Realizar a desistência/cancelamento de um benefício, encerrar (cessar) o benefício, em virtude do óbito do titular e cessar a cota/benefícios de pensão por morte ou auxílio reclusão.

Serviços que estarão disponíveis apenas pelo 135:

Atualizar vínculos e remunerações e código de pagamento, acerto de vínculo e remuneração e alterar código de pagamento que foi utilizado de maneira equivocada no recolhimento das contribuições.

Solicitar Exclusão e Reativação de Empréstimo Consignado Judicial

Será utilizado para cumprir determinação judicial para fins de exclusão ou reativação da consignação decorrente de empréstimo consignado, de acordo com informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).