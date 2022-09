INSS confirma pagamento do 13º em parcela única; veja quem recebe

Cidadãos que passaram a receber algum benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a partir de maio deste ano receberão um 13º salário proporcional ao tempo de assistência no mês de novembro.

Este ano, o Governo Federal antecipou novamente os pagamentos do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. Dessa forma, os que foram atendidos pela Previdência após o período dos repasses serão beneficiados com uma parcela única.

Vale lembrar que quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou a RMV (Renda Mensal Vitalícia) não podem receber o 13°, uma vez que são programas não previdenciários.

Para saber se será contemplado basta realizar uma consulta junto aos canais da previdência, como o atendimento no número 135, site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

Confira as datas de pagamento

Para quem ganha um salário mínimo:

Benefício final 1: recebe dia 24 de novembro;

Benefício final 2: recebe dia 25 de novembro;

Benefício final 3: recebe dia 28 de novembro;

Benefício final 4: recebe dia 29 de novembro;

Benefício final 5: recebe dia 30 de novembro;

Benefício final 6: recebe dia 1 de dezembro;

Benefício final 7: recebe dia 2 de dezembro;

Benefício final 8: recebe dia 5 de dezembro;

Benefício final 9: recebe dia 6 de dezembro;

Benefício final 0: recebe dia 7 de dezembro.

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

Benefício final 1 e 6: recebe dia 1 de dezembro;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 2 de dezembro;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 5 de dezembro;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 6 de dezembro;

Benefício final 5 e 0: recebe dia 7 de dezembro.

Pagamentos de setembro do INSS começam nesta segunda-feira

Os segurados do INSS começam a receber seus pagamentos a partir desta segunda-feira, 26 de setembro. Como de costume, primeiro serão liberados os valores para quem recebe um salário mínimo.

Já quem ganha acima do piso nacional, serão contemplados a partir do dia 3 de outubro. O calendário de pagamentos considera o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Confira o calendário de pagamento

Para quem ganha um salário mínimo:

Benefício final 1: recebe dia 26 de setembro;

Benefício final 2: recebe dia 27 de setembro;

Benefício final 3: recebe dia 28 de setembro;

Benefício final 4: recebe dia 29 de setembro;

Benefício final 5: recebe dia 30 de setembro;

Benefício final 6: recebe dia 03 de outubro;

Benefício final 7: recebe dia 04 de outubro;

Benefício final 8: recebe dia 05 de outubro;

Benefício final 9: recebe dia 06 de outubro;

Benefício final 0: recebe dia 07 de outubro.

Para quem ganha acima de um salário mínimo:

Benefício final 1 e 6: recebe dia 03 de outubro;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 04 de outubro;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 05 de outubro;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 06 de outubro;

Benefício final 5 e 0: recebe dia 07 de outubro.