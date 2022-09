De 16 a 18 de novembro acontece a primeira edição do Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social (Congeps), promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e correalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

INSS: Congesp abre matrículas para painéis de boas práticas

Segundo destaca o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o prazo para inscrição e submissão de trabalhos científicos nas modalidades oral e pôster digital vai até o próximo dia 30 de setembro. A primeira edição do Congeps faz parte do início das comemorações dos 100 anos da Previdência Social, a ser celebrado em 24/01/2023.

A novidade agora é a publicação de um novo edital que vai possibilitar aos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), gestores e servidores de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) a inscrição para apresentar painéis de boas práticas inovadoras da previdência.

Objetivo

O objetivo é fomentar discussões e experiências que vão ao encontro dos eixos temáticos: gestão de pessoas, cidadão em foco e serviços e processos em foco. São pilares atuais do Instituto: redução de filas, atendimento presencial, automação e pessoas.

Segundo a divulgação oficial, a comissão organizadora, serão consideradas como boas práticas, as iniciativas e/ou soluções, realizadas ou em desenvolvimento, que contribuam para a melhoria dos processos internos e externos, com práticas de fomento e difusão da inovação.

Os painéis aprovados pelos revisores do Congeps serão apresentados no Instituto Sezerdello Corrêa (ISC), local do evento, em Brasília (DF), destaca o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Identificação do trabalho

No momento da submissão do resumo do trabalho deverão ser identificados: a modalidade de apresentação (painel de boas práticas); o título do trabalho; nome completo e e-mail de todos os autores; o autor que realizará a apresentação; se a apresentação se dará presencial ou remotamente.

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o resumo deverá ser submetido em um arquivo, em formato PDF, seguindo as regras de formatação constantes no edital. Além disso, o autor que se cadastrar como apresentador deverá estar inscrito no evento até o dia 31/10/2022.

Cronograma do edital de boas práticas:

Período de submissão dos resumos: a partir da data de publicação do edital até 18/10/2022;

Avaliação dos resumos e retorno aos autores sobre resultados dos painéis: da data da publicação do edital até 24/10/22;

Envio pelos autores dos painéis para apresentação: até dia 31/10/2022;

Sobre o Congeps

Será um evento gratuito e, nesta primeira edição, ocorrerá em modo híbrido, logo o participante poderá se inscrever em um dos dois tipos de modalidades: presencial ou virtual. Especialistas internacionais e nacionais vão participar de mais de 20 painéis a partir do tema central “Alternativas para melhoria da prestação de serviços públicos”, destaca o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inscrições e submissões

Para se inscrever acesse https://congeps.inss.gov.br, clique em inscrição ou submissão, e siga as orientações. A apresentação do comprovante de inscrição será obrigatória para a entrada no congresso, destaca o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).