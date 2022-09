INSS: Extrato de aposentados e pensionistas terá GRANDE novidade; saiba qual

Algumas alterações serão realizas no extrato do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em breve. Isso porque, recentemente, o presidente da república, Jair Bolsonaro, sancionou a medida que autoriza o aumento da margem consignável para os segurados do instituto.

Antes, o limite que os segurados podiam comprometer de suas rendas previdenciárias com empréstimos e cartão de crédito era de 40% no total. No entanto, após a mudança, passou para 45% a margem consignável.

De acordo com o documento, a taxa de juros do empréstimo consignável do INSS será a mesma do cartão de crédito, em 3,06% ao mês. O limite atual determinado pelo instituto é de 9 contratos de empréstimo e apenas um contrato de cartão.

A distribuição da margem foi determinada da seguinte forma:

35% são exclusivamente para financiamentos, empréstimos e arrendamentos mercantis

5% são destinados à amortização de despesas contraídas via cartão de crédito consignado, ou para saque via cartão de crédito consignado;

Os 5% restantes são voltados à amortização de despesas contraídas via cartão consignado de benefício, ou para saque com o cartão consignado de benefício.

Até o momento, apenas o Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal (CEF) confirmaram a avaliação da proposta, enquanto as demais instituições financeiras seguem resistentes quanto a possibilidade de se enquadrarem aos novos percentuais.

Quem terá direito à ampliação do crédito consignado do INSS?

De acordo com a medida, a nova margem de crédito consignado do INSS é válida para:

Trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

Segurados do regime próprio de previdência social dos servidores públicos federais;

Segurados do Regime Geral de Previdência Social;

Servidores públicos federais.

Como consultar o extrato do INSS?

A consulta pode ser feita de forma simples e rápida, remotamente, pelo segurado. Confira o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS;

Na página inicial, clique no menu Extrato de Empréstimo;

Em seguida, confira a disponibilidade do benefício para empréstimo e a quantidade de contratos ativos, suspensos, excluídos ou encerrados;

Caso obtenha o benefício ativo, verifique também o empréstimo feito através do cartão;

Caso o empréstimo não esteja bloqueado, a margem consignável será exibida na tela inicial do extrato;

Em seguida, clique na opção Empréstimo Ativo e consulte a data da solicitação, número do contrato, valor total do empréstimo, número de parcelas, valor da parcela e previsão de quitação.