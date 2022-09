INSS paga nesta terça (6/9) PENÚLTIMA parcela do BENEFÍCIO de agosto; veja quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga nesta terça-feira (6) o benefício referente ao mês de agosto aos aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo e possuem o final do benefício 9, e os segurados que ganham acima do piso com o número do benefício finalizado em 4 e 9.

O cronograma com todas datas de pagamento leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Atualmente, mais de 36 milhões de segurados contam com direitos a benefícios do INSS no país. Desse total, mais de 60% recebem um salário mínimo.

De acordo com informações do Governo Federal, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo. Dessa forma, segundo a legislação atual, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.

Por outro lado, os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração. Com isso, o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Pagamentos do INSS

Vale ressaltar que o calendário segue a distribuição conforme o último do benefício, que possui 10 dígitos e aparece da seguinte forma: 123.456.789-0. Desta forma, é considerado o penúltimo algarismo, neste caso o 9.

Calendário de pagamentos para quem ganha um salário (R$ 1.212):

Benefício final 1: Recebe dia 25 de agosto;

Benefício final 2: Recebe dia 26 de agosto;

Benefício final 3: Recebe dia 29 de agosto;

Benefício final 4: Recebe dia 30 de agosto;

Benefício final 5: Recebe dia 31 de agosto;

Benefício final 6: Recebe dia 1º de setembro;

Benefício final 7: Recebe dia 2 de setembro;

Benefício final 8: Recebe dia 5 de setembro;

Benefício final 9: Recebe dia 6 de setembro;

Benefício final 0: Recebe dia 8 de setembro.

Calendário de pagamentos para quem ganha acima de um salário:

Benefício final 1 e 6: Recebe dia 1º de setembro;

Benefício final 2 e 7: Recebe dia 2 de setembro;

Benefício final 3 e 8: Recebe dia 5 de setembro;

Benefício final 4 e 9: Recebe dia 6 de setembro;

Benefício final 5 e 0: Recebe dia 8 de setembro.

Lembrando que o calendário terá uma pausa na próxima quarta-feira (7), devido ao feriado da Independência do Brasil.

Como consultar os pagamentos do INSS?

De qualquer modo, a consulta ao extrato de pagamentos do INSS pode ser feita 100% online, através do site ou aplicativo de celular. Confira como fazer.

Pelo site:

Primeiramente, acesse o site Meu INSS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Clique na opção “Serviços”; A opção fica no menu superior direito – Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”; No próximo menu, clique em “Extrato de pagamento de benefício”; Na tela seguinte, clique no calendário – ajuste o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício; Em conclusão, a relação com os pagamentos recebidos no período será exibida e será possível baixar na opção “Baixar PDF”.

Pelo aplicativo:

Baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Ademais, selecione “Extrato de pagamento de benefício”; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção “Baixar PDF”.

Os segurados que preferirem o atendimento por telefone, devem ligar para o número 135. O atendimento fica disponível de segunda a sábado, das 07h às 22h.