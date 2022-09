INSS: Pagamentos deste mês se aproximam, veja as datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o responsável pelo pagamento de diversos benefícios, como aposentadorias, auxílios e pensões. Para ser beneficiado, a maioria das modalidades exigem que o cidadão contribua para a previdência, por meio da CLT ou, em casos de autônomos, por meio do GPS (Guia da Previdência Social).

O instituto estabelece o cronograma de pagamentos dos benefícios levando em consideração alguns critérios, como a renda do segurado e o número do cartão do INSS. Atualmente, aquele que tem direito até um salário mínimo (R$ 1.212), recebe os valores primeiro. Em seguida, o benefício é disponibilizado aos que recebem valores acima do piso salarial.

De acordo com o instituto, um total de 36 milhões de segurados vão receber os pagamentos regulares do neste mês.

Calendário de pagamentos do INSS – setembro

Primeiramente, veja para segurados que ganham um salário mínimo:

Benefício final 1: 26 de setembro;

Benefício final 2: 27 de setembro;

Benefício final 3: 28 de setembro;

Benefício final 4: 29 de setembro;

Benefício final 5: 30 de setembro;

Benefício final 6: 03 de outubro;

Benefício final 7: 04 de outubro;

Benefício final 8: 05 de outubro;

Benefício final 9: 06 de outubro;

Benefício final 0: 07 de outubro.

Por fim, confira o calendário para segurados que ganham acima do salário mínimo:

Benefício final 1 e 6: 03 de outubro;

Benefício final 2 e 7: 04 de outubro;

Benefício final 3 e 8: 05 de outubro;

Benefício final 4 e 9: 06 de outubro;

Benefício final 5 e 0: 07 de outubro.

Como consultar os benefícios do INSS

Primeiramente, o segurado pode consultar o seu benefício através da central telefônica do INSS, no número 135, disponível para atendimento de segunda a sábado das 7h às 22h. Também é possível acessar os canais Meu INSS. Veja como realizar o procedimento pelo aplicativo a seguir:

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Selecione “Extrato de pagamento de benefício”; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção “Baixar PDF”.

Como consultar o extrato do INSS

Os beneficiários do INSS poderão consultar os valores do INSS, além dos descontos realizados na folha de pagamentos.

Os segurados, ou seja, quem recebe o benefício, podem consultar o extrato que pode ser feito da seguinte forma:

Entre na plataforma Meu INSS, ou acesse o aplicativo de celular disponível para Android e iOS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva o nome do serviço que você quer no caso “Extrato”;

Clique em “Baixar PDF”.

Demais canais de atendimento do INSS

Central Telefônica 135

Tempo estimado de espera para atendimento: Até 5 minuto(s)