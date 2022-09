INSS revela VALORES da APOSENTADORIAS para 2023; veja quanto receber

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já se prepara para realizar as liberações da folha de pagamentos de 2023. Para isso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) determina a separação dos recursos da União para os seus respectivos objetivos no decorrer do ano. É neste documento, por exemplo, que consta a previsão do salário mínimo para o próximo ano. O que impacta diretamente nos valores das aposentadorias do INSS.

A princípio, considerando a projeção da inflação até o final deste ano, o piso nacional será de R$ 1.292. Porém, por se tratar de uma estimativa, é possível que o valor passe por alteração até janeiro de 2023.

Valor das aposentadorias do INSS em 2023

Primeiramente, conforme a Constituição Federal, nenhum benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pode ser menor que um salário mínimo vigente, sendo assim, ele é a base para o pagamento básico da autarquia.

Em outras palavras, o benefício dos aposentados e pensionistas do INSS poderão passar por um reajuste de 6,54%, conforme a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Veja como vai ficar:

Valor atual Projeção para 2023 R$ 1.212 R$ 1.292 R$ 1.500 R$ 1.598 R$ 2.000 R$ 2.131 R$ 2.500 R$ 2.664 R$ 3.000 R$ 3.196 R$ 3.500 R$ 3.729 R$ 4.000 R$ 4.262 R$ 4.500 R$ 4.795 R$ 5.000 R$ 5.327 R$ 5.500 R$ 5.860 R$ 6.000 R$ 6.393 R$ 6.500 R$ 6.925 R$ 7.000 R$ 7.458

Salário mínimo sem ganho real

A princípio, com a correção do salário mínimo segundo o percentual do INPC, o Governo Federal indica que não vai dar aumento real para os brasileiros. Na verdade, o aumento do salário é apenas uma reposição pela inflação. Isso significa que os trabalhadores apenas não perderão o poder de compra.

Ou seja, o aumento do salário serve apenas para compensar a capacidade de compra que o brasileiro tem. Na prática, o cidadão não vai deixar de conseguir comprar o que já comprava, mas também não vai poder aumentar seu poder de compra.

Assim, até 2019, o piso recebia um ganho real, em razão de que não era corrigido apenas pela inflação. Na época, o cálculo do se realizava com base no PIB de dois anos anteriores e a inflação relativa ao INPC.

Evolução do salário mínimo

Em primeiro lugar, o salário mínimo vigente, ou seja, de 2022, é equivalente a R$ 1.212. O valor foi estabelecido com base no INPC apurado em 2021, que totalizou 10,02%. O valor representa uma evolução não muito significativa do piso no decorrer dos anos. Veja abaixo:

Maio de 2004: R$ 260,00;

Maio de 2005: R$ 300,00;

Abril de 2006: R$ 350,00;

Abril de 2007: R$ 380,00;

Março de 2008: R$ 415,00;

Fevereiro de 2009: R$ 465,00;

Janeiro de 2010: R$ 510,00;

Janeiro de 2011: R$ 545,00;

Janeiro de 2012: R$ 622,00;

Janeiro de 2013: R$ 678,00;

Janeiro de 2014: R$ 724,00;

Janeiro de 2015: R$ 788,00;

Janeiro de 2016: R$ 880,00;

Janeiro de 2017: R$ 937,00;

Janeiro de 2018: R$ 954,00;

Janeiro de 2019: R$ 998,00;

Janeiro de 2020: R$ 1.045,00;

Janeiro de 2021: R$ 1.100 ,00;

Janeiro de 2022: R$ 1.212,00.