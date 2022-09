INSS: Saiba como reagendar serviços pela internet

Após o término da greve, em maio deste ano, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se comprometeram a fim de agilizar a análise de processos e a concessão de benefícios.

Segundo os servidores, a compensação será feita conforme plano de trabalho a ser construído nos próximos dias, de acordo com o INSS. Recentemente, o Ministério do Trabalho e Previdência informou que os segurados que não foram atendidos em razão das paralisações, devem fazer novamente o agendamento dos serviços.

A remarcação da perícia e a consulta dos resultados podem acontecer por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para download para Android e iOS, ou pelo site Meu INSS.

É importante destacar que para realizar um procedimento (tanto pelo site quanto pelo aplicativo), será necessário utilizar uma conta gov.br. Saiba como abrir uma conta gov.br aqui.

Siga as instruções abaixo:

Para reagendamento:

Após fazer o login, clique em “Auxílio-doença”, na aba “Benefícios”;

Clique em “Perícia”, e em seguida, em “Remarcar perícia”;

Informe o número de documento e reagende o atendimento para a data de escolha.

Antes de mais nada, segundo informações do Instituto, mesmo com o reagendamento o INSS vai considerar a data originalmente marcada como a data de entrada do requerimento, para evitar prejuízo financeiro aos segurados.

Após efetuar o login, o cidadão deve seguir até o menu “Outros serviços”;

Após isso, basta selecionar “Resultado de Benefício por Incapacidade”. Nessa parte, aparecerá todos os resultados de perícias realizadas, inclusive algum possível benefício que já passou por finalização;

Selecione o documento que deseja e faça o download.

Por fim, para mais informações, a indicação é ligar para o telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Quem tem direito ao benefício do INSS

Atualmente, dos mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país, mais de 60% recebem um salário mínimo. Para esta parte da população, o piso nacional do fundo passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.

Já para a população aposentada e pensionista que recebem benefícios acima do salário mínimo, estes tiveram reajuste de 10,16% na remuneração. Por fim, o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

INSS libera calendário oficial de pagamentos

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios do mês de agosto. De acordo com o instituto, cerca de 36 milhões de segurados receberão os valores.

Os pagamentos serão iniciados no próximo dia 25, que vai ser disponibilizado primeiro aos beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1.212). Em contrapartida, os segurados que recebem valores acima do piso salarial, terão seus vencimentos pagos a partir do dia 1º de setembro.

Para seguir a ordem de liberação dos valores, o calendário do INSS é estabelecido conforme o último número de cada cartão do benefício.

Calendário de pagamentos do INSS

Para quem recebe até um salário mínimo

NIS final 1 – 25 de agosto

NIS final 2 – 26 de agosto

NIS final 3 – 29 de agosto

NIS final 4 – 30 de agosto

NIS final 5 – 31 de agosto

NIS final 6 – 1 de setembro

NIS final 7 – 2 de setembro

NIS final 8 – 5 de setembro

NIS final 9 – 6 de setembro

NIS final 0 – 8 de setembro

Para quem ganha acima de um salário mínimo:

NIS final 1 e 6 – 1 de setembro

NIS final 2 e 7 – 2 de setembro

NIS final 3 e 8 – 5 de setembro

NIS final 4 e 9 – 6 de setembro

NIS final 5 e 0 – 8 de setembro