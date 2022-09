INSS: SAIU a lista com 61 profissões que se aposentam mais cedo

Muitos trabalhadores exercem atividades que colocam em risco a saúde ou a vida. As condições de periculosidade possibilitam que o trabalhador receba a aposentadoria especial do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Atividades especiais

A atividade especial é aquela em que expõe o trabalhador a agentes nocivos, trazendo risco a sua saúde ou a sua vida. Os agentes são divididos nas áreas de insalubridade e periculosidade.

Regras para se aposentar pela aposentadoria especial

Para obter o benefício por meio dessa modalidade é necessário usar o sistema de pontos (com precisão da soma da idade e do tempo de contribuição conforme o grau de exposição). Lembrando que essa regra é a mesma para mulheres e homens.

Os trabalhadores precisam ter a pontuação de 89 pontos, tendo atuado em atividade de baixo risco – o tempo mínimo de contribuição será de 25 anos (exposição a agentes nocivos).

Os trabalhadores precisarão ter a pontuação de 76 pontos, tendo atuado em atividades de risco moderado. Neste caso o tempo mínimo de contribuição será de 20 anos (exposição a agentes nocivos).

Os trabalhadores precisarão ter a pontuação de 66 pontos, tendo atuado em atividades de alto risco. Neste caso o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos (exposição a agentes nocivos).

Profissões que dão direito ao recebimento da aposentadoria especial do INSS

A lista é composta por profissões que permitem que o trabalhador receba a aposentadoria especial, de acordo com o risco que cada uma apresenta.

Profissões de alto risco

Choqueiro;

Mineiros no subsolo;

Perfurador de Rochas em Cavernas;

Carregador de Rochas;

Operador de britadeira de rocha subterrânea;

Britador;

Cavouqueiro.

Profissões de médio risco

Laminador de Chumbo;

Extrator de Mercúrio;

Carregador de Explosivos;

Extrator de Fósforo Branco;

Fundidor de Chumbo;

Fabricante de Tinta;

Trabalhador em Túnel ou Galeria Alagada;

Moldador de Chumbo;

Trabalhadores permanentes em locais de subsolo, afastados das frentes de trabalho;

Encarregado de Fogo.

Profissões de baixo risco

Médico;

Maquinista de Trem;

Toxicologistas;

Gráfico;

Mineiros de superfície;

Químicos Industriais;

Metalúrgico;

Mergulhador;

Foguista;

Jornalista;

Motorista de ônibus;

Motorista de caminhão (com mais de 4000 toneladas);

Técnico em laboratórios de análise e laboratórios químicos;

Técnico de radioatividade;

Operador de Raios-X;

Transporte ferroviário;

Transporte urbano e rodoviários;

Operador de Caldeira;

Trabalhadores em extração de petróleo;

Operador de Câmara Frigorífica;

Pescadores;

Perfurador;

Pintor de Pistola;

Professor;

Recepcionista;

Soldador;

Supervisores e Fiscais de áreas com ambiente insalubre;

Tintureiro;

Torneiro Mecânico;

Trabalhador de Construção Civil (Grandes Obras);

Vigia Armado.

INSS: Benefício em análise

Milhares de cidadãos estão aguardam a liberação de benefícios por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Devido a pandemia da Covid-19, o atraso da aprovação dos benefícios do INSS aumentou, deixando muitos pedidos “em análise”.

O status preocupa os segurados que estão esperando a concessão do benefício há algum tempo, inclusive, excedendo o prazo em que o INSS deveria retornar com alguma resposta, conforme a lei. Saiba o que fazer nessas situações.

O INSS tem 30 dias para responder o segurado, segundo a Lei 9.784 do ano de 99. Caso não consiga definir uma decisão em 30 dias, o Instituto pode prorrogar este prazo por mais 30 dias.

Porém, a razão para a prorrogação deve ser explícita e bastante clara. Sendo assim, o INSS tem, no máximo, 60 dias para decidir em processo administrativo mediante justificativa.

Além disso, o primeiro pagamento do benefício deve ser efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão.

Para os demais benefícios os prazos devem ser respeitados nos seguintes períodos:

Aposentadoria – (Tempo de Contribuição/Idade): 90 dias;

Aposentadoria por Invalidez: 45 dias;

Auxílio Acidente: 60 dias;

Auxílio Reclusão: 60 dias;

Benefício Assistencial ao Idoso: 90 dias;

Benefício Prestação Continuada (BPC): 90 dias;

Pensão por Morte: 60 dias;

Salário Maternidade: 30 dias.