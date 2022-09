INSS: SAIU a lista de quais bancos vão oferecer o novo cartão consignado

Os segurados que são beneficiados pela aposentadoria ou pensão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem contar com um aumento de 5% na margem do empréstimo consignado. O novo limite, conforme informações oficiais, faz parte da nova modalidade de crédito, a do Cartão de Benefício Consignado. Os beneficiários já podem contar com a oferta neste mês de setembro.

Diante a nova oferta, muitos cidadãos têm dúvidas quanto aos bancos que vão oferecê-la. Portanto, saiba tudo a seguir!

Inicialmente, é válido salientar que o Cartão de Crédito Consignado INSS garante desconto direto na folha de pagamento. Além disso, os beneficiários poderão utilizá-lo para pagamentos de auxílio funeral e seguro de vida, estes no valor mínimo de R$ 2.000 cada.

Ademais, um outro benefício é que os segurados poderão receber descontos em redes de farmácias conveniadas. A seguir, confira mais informações sobre o cartão de crédito consignado do INSS.

Novo Cartão de Crédito Consignado

Primeiramente, é importante destacar quais instituições bancárias vão oferecer o novo cartão de crédito consignado do INSS. Segundo informações oficiais da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), já há confirmação das seguintes empresas para liberação do dispositivo:

BMG

Master

PAN

Santander

Daycoval; e

Facta.

Em síntese, é importe destacar que as apólices do seguro de vida e do auxílio funeral possuem uma validade de dois anos a partir da contratação do cartão de crédito consignado. É importante destacar que não existe nenhum limite de idade e não restrição para uso (independentemente da causa de morte).

No caso específico do BMG, a instituição detalha que o cartão consignado do INSS estará disponível para segurados do INSS a partir de meados de Setembro.

Ademais, de acordo com o banco, o cartão conta com as seguintes características:

Não possui anuidade;

Fatura com desconto na folha de pagamento;

Saque disponível de até 70% do limite do cartão;

Seguro de vida;

Auxílio e assistência funeral Grátis;

Desconto em farmácias;

Saque Gratuito; e

Pagamento de Fatura em até 40 dias.

No entanto, é importante ressaltar que se a fatura ultrapassar os 5% descontados da folha de pagamento e não for paga, haverá uma cobrança de 3,06% mensais, teto máximo de juros que o INSS permite.

Atualmente, vale destacar que o BMG já conta com cartão para o público específico de servidores públicos ativos ou inativos de instituições conveniadas dos Estados de Minas Gerais (MG) e de São Paulo (SP).

Vale destacar, contudo, que as taxas são diferentes e não há o seguro de vida e auxílio e assistência funeral gratuitos, exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS.

Liberação do cartão nos demais bancos

Neste momento, muitos aposentados se questionam a respeito da liberação do cartão de crédito consignado também em outros bancos. A princípio, a empresa Olé, do Grupo Santander, também informa que vai liberar o crédito neste mês de setembro.

Por outro lado, o Banco Pan revelou que se prepara para atuar com o cartão de benefício para aposentados e pensionistas do INSS. Contudo, no momento a instituição está no aguardo de “exigências regulatórias, administrativas e operacionais”.

As instituições Master, Daycoval e Facta ainda não se pronunciaram.

INSS divulga calendário de SETEMBRO

Primeiramente, veja para segurados que ganham um salário mínimo:

Benefício final 1: 26 de setembro;

Benefício final 2: 27 de setembro;

Benefício final 3: 28 de setembro;

Benefício final 4: 29 de setembro;

Benefício final 5: 30 de setembro;

Benefício final 6: 03 de outubro;

Benefício final 7: 04 de outubro;

Benefício final 8: 05 de outubro;

Benefício final 9: 06 de outubro;

Benefício final 0: 07 de outubro.

Por fim, confira o calendário para segurados que ganham acima do salário mínimo:

Benefício final 1 e 6: 03 de outubro;

Benefício final 2 e 7: 04 de outubro;

Benefício final 3 e 8: 05 de outubro;

Benefício final 4 e 9: 06 de outubro;

Benefício final 5 e 0: 07 de outubro.

