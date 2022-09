INSS: SAIU o PASSO A PASSO de como contribuir para a Previdência Social; veja a lista

O brasileiro que exerce atividade trabalhista, seja autônomo ou com carteira assinada, pode contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao se tornar um contribuinte, o trabalhador recebe a qualidade de segurado, o que possibilita o recebimento benefícios previdenciários futuramente, sobretudo a aposentadoria.

Alíquotas de contribuição do INSS

A depender de como o trabalhador tem a sua renda, ele será denominado contribuinte individual ou facultativo. Em todo caso, a alíquota do INSS é baseada no salário mínimo (R$ 1.212,00).

Contribuinte individual INSS 2022

O contribuinte individual é aquele no qual tem a obrigação de contribuir para a Previdência Social, como os trabalhadores de carteira assinada, por exemplo.

Contribuição de 20% (Código GPS 1007): Valor de R$ 242,40 – aposentadoria limitada ao teto da previdência de R$ 7.087,22;

Contribuição de 11% (Código GPS 1163): Valor de R$ 133,32 – aposentadoria de até um salário mínimo.

Contribuinte facultativo

Em contrapartida, o contribuinte facultativo é aquele que não exerce uma atividade com carteira assinada, mas deseja ter acesso aos direitos previdenciários. Eles podem escolher entre:

Contribuição de 20% (Código GPS 1406) — R$ 242,40;

Contribuição de 11% (Código GPS 1473) — R$ 133,32;

Contribuição Baixa Renda de 5% (1929) — R$ 60,60.

Como contribuir ao INSS?

A contribuição é feita todos os meses através da Guia da Previdência Social (GPS), que pode ser emitida por meio do portal Gov.br.

Direitos do segurado do INSS

O INSS concede uma série de direitos aos seus contribuintes. Veja alguns deles:

Afastamento remunerado por problemas de saúde (auxílio doença);

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Auxílio-maternidade;

Cobertura da Previdência Social estendida à família:

Para a família: auxílio reclusão;

Para a família: pensão por morte.

Contribuições atrasadas

O atraso das contribuições ao INSS, quando realizadas pela GPS, devem respeitar as seguintes regras:

Contribuintes facultativos podem realizar o pagamento de até 6 meses de contribuições atrasadas;

Contribuintes individuais podem efetuar o pagamento de até 5 anos de contribuições atrasadas, sem necessidade de comprovar a atividade para o INSS. Caso o período seja maior, será necessário comprovar atividade para o INSS.

INSS: como é calculada a contribuição

Com a Reforma da Previdência em novembro de 2019, as faixas de contribuição do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foram alteradas. Agora, as alíquotas são progressivas, conforme o salário recebido pelo contribuinte.

Atualmente, quem ganha um salário mínimo (R$ 1.212 em 2022) deve contribuir com 7,5% deste valor. No caso de segurados que recebem acima do piso nacional, o recolhimento vai ser superior ao percentual mencionado.

Para te ajudar a entender melhor, confira neste artigo as atuais faixas de contribuição do INSS.

As alíquotas que serão apresentadas abaixo são aplicadas apenas sob o salário de trabalhadores com carteira assinada, avulsos e empregados domésticos. Confira as faixas de contribuição atualizadas:

Faixas de contribuição e Alíquota cobrada

R$ 1.212 (salário mínimo vigente) – 7,5%;

Entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35 – 9%;

Entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03 – 12%;

R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22 – 14%.