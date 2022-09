INSS: Veja os 4 erros que podem atrasar a sua aposentadoria

A aposentadoria é um sonho de milhares de cidadãos brasileiros, no entanto, tê-la não é tão simples assim. Por esta causa, é importante ficar atento aos erros que podem deixar os dias de descanso ainda mais distantes.

Separamos 4 das principais causas da concessão tardia da aposentadoria. Continue conosco!

4 erros que podem atrasar a liberação da sua aposentadoria

Não se planejar

O planejamento é fundamental para quem deseja se aposentar. Isso porque, ele vai evitar uma série de empecilhos e de desgastes emocionais. Sendo assim, passe a contribuir o quanto antes para a Previdência Social e garanta o seu tempo de carência.

Procrastinar quanto a contribuição

Se você já consegue, financeiramente falando, contribuir com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), comece com os recolhimentos o mais rápido possível. Tente economizar para ter um fundo destinado à sua contribuição para a Previdência.

Querer se aposentar antes da hora sem necessidade

É certo que em alguns casos, como na execução de atividade laboral em condições nocivas ou semelhantes, a aposentadoria precoce é essencial. No entanto, na maioria das situações, em que o cidadão trabalha em setores comuns, embora já tenha atingido as exigências mínimas para receber o benefício, é importante aguardar mais um tempo.

A verdade é que ao se aposentar antes da terceira idade pode surgir alguns problemas emocionais, como se sentir inútil, ou o fará gastar compulsivamente.

Não contratar um bom consultor para cuidar das suas finanças

Quando há necessidade de contratar um consultor ou contador para cuidar das suas finanças, o ideal é pesquisar bastante entre os profissionais disponíveis para você. As qualidades mínimas devem ser compromisso, responsabilidade e capacidade de orientar a sua aposentadoria.

Mas afinal, como solicitar a aposentadoria?

O cidadão pode solicitar a aposentadoria de forma virtual. Mas antes, é preciso verificar se o período de contribuição junto ao INSS está correto no CNIS. Além disso, os documentos exigidos devem ser digitalizados e enviados para efetivar a solicitação.

No entanto, é importante que o segurado faça o cálculo do benefício pretendido. Desta forma, ele terá uma noção da modalidade de aposentadoria que pode liberar mais vantagens segundo o seu valor.

Veja como realizar o procedimento pelo “Meu INSS”:

Acesse a plataforma “Meu INSS”; Entre no seu login e toque na opção “Pedir aposentadoria”; Na sequência, selecione a modalidade de aposentadoria desejada; Feito isto, responda o questionário solicitado; Após preencher as informações, anexe os documentos exigidos; Informe o seu CEP e os dados bancários; Verifique as informações e confirme caso tudo esteja correto; Por fim, clique em avançar.