Instagram apresenta instabilidades nesta quinta-feira (22)

O Instagram é uma das redes sociais mais populares do mundo. Devido a isso, o aplicativo tem milhares de acessos todos os dias. No entanto, na tarde desta quinta-feira (22), o sistema da Meta apresentou instabilidades.

Segundo o Downdetector, site que registra as inconsistências e falhas nos serviços digitais, os usuários do Instagram começaram a relatar o problema por volta das 13h30. De acordo com as informações, o aplicativo fechava sozinho após ser aberto.

Além disso, mesmo funcionando, alguns serviços da rede social estavam indisponíveis. Muitos usuários recorreram ao Twitter para verificar se o problema era geral. Em razão disso, a #instagramdown entrou na lista de Assuntos do Momento, no terceiro lugar.

Até o momento, não foi informado o motivo que causou a instabilidade nos canais do Instagram. Ou seja, a Meta ainda veio publicamente para justificar o problema da rede social.

WhatsApp deixará de operar em alguns celulares

O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados pelos brasileiros, por isso, a Meta, empresa dona da plataforma de mensagens, busca sempre trazer novos recursos para melhorar a experiência de seus usuários.

Neste sentido, uma próxima atualização exigirá que o aplicativo opere em um sistema operacional mais novo. Dessa forma, a partir do dia 30 de setembro alguns celulares não vão mais funcionar o mensageiro.

Em suma, esses modelos foram lançados há mais de 10 anos e não serão compatíveis com o sistema mais recente do WhatsApp. Logo, a única saída dos usuários será trocar o aparelho por um mais atual ou abandonar o aplicativo.

De acordo com as informações, mais de 40 modelos de diferentes marcas deixam de rodar o mensageiro nas próximas semanas. Confira quais são:

Apple : iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE;

: iPhone 6S, iPhone 6S Plus e iPhone SE; Samsung : Galaxy Xcover 2, Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II; Galaxy S3 mini, Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2;

: Galaxy Xcover 2, Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II; Galaxy S3 mini, Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2; LG : Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD e Optimus F3Q;

: Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD e Optimus F3Q; Huawei : Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2;

: Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2; ZTE : ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987;

: ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987; SONY : Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S;

: Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S; Outras marcas: Alcatel One Touch Evo 7; Caterpillar Cat B15; Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Lenovo A820; Faea F1 e THL W8.