Inteligência emocional no trabalho: como aplicar em sua rotina

A inteligência emocional pode ser aplicada pelo profissional em seu dia a dia na empresa. Todavia ela garante ao trabalhador uma série de benefícios, como o aprimoramento nas relações com os colegas e chefes, melhora o trabalho em equipe, além de garantir uma maior calma e eficiência.

Em si, a inteligência está ligada não apenas a aquisição de conhecimento, mas também no controle de suas emoções. Dessa maneira, é possível utilizá-la para a conquista de seus objetivos profissionais, através da mudança de hábitos e comportamentos.

No âmbito do ambiente organizacional, a inteligência emocional deve ser valorizada, visto que ela auxilia no desenvolvimento profissional de todos os colaboradores da organização. De fato, ela vem sendo cada vez mais discutida em meios acadêmicos e entre gestores empresariais.

Vale ressaltar que o trabalhador que não consegue administrar bem seus sentimentos, acaba por apresentar resultados negativos, acerca de suas tarefas diárias. Dessa maneira, para melhorar a produtividade no ambiente corporativo, as empresas estão apostando cada vez mais na inteligência emocional , assegurando a sua importância.

O que é inteligência emocional

A inteligência emocional é considerada uma competência comportamental. Através dela, o trabalhador consegue reconhecer, avaliar e exercer uma influência em seus próprios sentimentos e emoções e a dos outros. Desta forma, há um aprimoramento das relações profissionais.

O conceito foi criado por Peter Salovey e John Mayer em um livro chamado Emotional Intelligence, lançado no ano de 1990. De acordo com eles, a inteligência emocional é a habilidade de monitorar os próprios sentimentos e emoções, de forma a guiar seus pensamentos e ações.

Quem possui esta competência tem facilidade em identificar sentimentos a partir de falas, expressões e gestos. Além disso, consegue-se utilizar as mais variadas emoções para se comunicar de uma forma clara. Há um maior entendimento sobre os sentimentos, auxiliando na administração de suas próprias emoções e a de outras pessoas.

São vários os benefícios da inteligência emocional no ambiente profissional. Podemos destacar a comunicação mais efetiva, facilidade de se trabalhar em equipe, resolução de conflitos, melhora no engajamento dos colaboradores, controle maior do estresse e da ansiedade, etc.

Como aplicar a inteligência emocional na rotina

1 – Conheça a si mesmo

É importante que se conheça primeiramente os seus próprios sentimentos antes de começar a observar as emoções de outras pessoas. Uma boa dica é parar um pouco entre as atividades do dia, fechar os olhos, respirar fundo e procurar reconhecer quais são suas emoções num determinado momento.

2 – Observe suas emoções negativas

Ao iniciar seu caminho na busca de um reconhecimento sobre suas emoções, você poderá esbarrar em sentimentos negativos na sua rotina de trabalho. Em síntese, é preciso entender quais são as suas causas, procurando observar como elas influenciam no seu dia a dia como profissional.

3 – Procure ter autocontrole

Manter a calma e ter auto controle possibilita ao profissional uma melhora na sua comunicação com os outros colaboradores e gestores da empresa. Procure uma definição sobre quais emoções são importantes no ambiente corporativo. Você pode ser calmo, seguro, otimista e ter foco, por exemplo.

4 – Seja positivo

Ser positivo em todas as suas ações no trabalho pode ser bastante benéfico para você e para a empresa. É uma forma de gerar um bem estar e uma maior felicidade no seu dia a dia. Deve-se semear a alegria, satisfação, gratidão e o entusiasmo. Dessa maneira você fica mais motivado e engajado com a organização.

5 – Desenvolva a empatia

Através da empatia você se coloca no lugar de outras pessoas, o que possibilita o reconhecimento de suas emoções e sentimentos. Aliás, é uma maneira de entender seu ponto de vista. Você saberá como agir em determinadas situações, aprimorando as suas relações interpessoais e ficar mais motivado para seu trabalho.

6 – Busque ouvir mais do que falar

É necessário ouvir as outras pessoas com atenção. Dessa maneira você compreende suas emoções e sentimentos. Também é necessário a observação de seus comportamentos. Ser um bom ouvinte traz uma série de vantagens em sua atuação no ambiente profissional.

7 – Desenvolva a sua persuasão

Ao desenvolver esta habilidade, você consegue administrar as suas emoções e as de outras pessoas. Ao coordenar os sentimentos em uma conversa, há uma maior chance de conduzi-la a favor da organização onde trabalha. Em conclusão, pode-se utilizar uma série de argumentos a fim de convencer clientes e colegas de trabalho.