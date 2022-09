Inter atualiza app com integração de produtos internacionais

O super app do Inter está de cara nova e estreia sua última atualização com mais de 20 novidades para simplificar a vida dos clientes. As inovações da versão 11.3 já estão disponíveis para toda a base e contam com a integração entre a Global Account e a plataforma global de investimentos hospedada no Super App. A novidade permite transferir recursos entre as duas contas sem taxas e assim otimizar a vida dos clientes, que antes eram obrigados a usar o saldo de cada conta com as finalidades específicas de cada produto.

LEIA MAIS: 41% dos brasileiros nunca ouviram falar sobre super apps

A integração da Global Account com a plataforma global de investimentos vai dar mais flexibilidade para o uso dos saldos em cada uma das contas. Clientes que tiverem saldo na Global Account restante de uma viagem, por exemplo, poderão transferir o recurso para a conta de investimentos fornecida pela Apex e assim aproveitar oportunidades de renda variável em bolsas americanas como a Nasdaq e a Nyse.

Além disso, a plataforma global de investimentos ganha novas funcionalidades, como a ordem limitada, em que o investidor define o preço e quantidade de ações que deseja comprar ou vender. Outra possibilidade é usar a ordem stop loss, que permite a programação prévia do máximo de perda em uma negociação, ou stop gain, que finaliza a operação se o lucro máximo registrado anteriormente for alcançado.

Outra novidade importante é a ampliação do Invest Fácil, produto que oferece carteiras completas de investimentos com poucos cliques, sem a necessidade de o cliente buscar produto por produto. A atualização inclui combos de renda variável, como “Dividendos Turbinados” ou “Retomada da Bolsa”, montados por especialistas da Inter Invest.

Mais novidades para o app do Inter

No Inter Shop, a novidade é a abertura do marketplace para os clientes PJ, permitindo que mais de 1,3 milhão de clientes PJ possam a ter acesso ao marketplace com cashback, que antes era acessado apenas pelos clientes Pessoa Física. Isso significa que todos os clientes PJ poderão fazer compras de produtos em mais de 200 parceiros com o benefício do cashback, dinheiro que pode ser usado para pagamento de contas, como capital de giro ou da forma que os empreendedores preferirem.

Além disso, os clientes PJ também encontram a funcionalidade super limite no marketplace, um crédito pré-aprovado que aumenta o limite disponível para compras no cartão de crédito PJ e que pode ser usado no lugar do cashback.

O segmento de Seguros também apresenta novidades, como a nova página inicial para simplificar a experiência dos clientes com o portfólio de produtos. A nova área espera trazer ganhos de usabilidade para facilitar a navegação dos clientes, a visualização dos produtos disponíveis e também dos seguros já contratados.

Pix Saque e Pix Troco

A atualização do super app do Inter ainda promete um mapa dos estabelecimentos que oferecem as modalidades Pix Saque e Pix Troco, além de funcionalidades voltadas para educação financeira e limite de crédito no cartão. O menu do Pix agora traz um mapa que mostra todos os estabelecimentos credenciados para operar com as modalidades Pix Saque e Pix Troco.

Dessa forma, ao encontrar um ponto que oferece uma das duas operações, é só transferir o valor via Pix e receber a quantia correspondente em dinheiro no Pix Saque. Ou então fazer uma compra e transferir um valor maior para receber a diferença em dinheiro no Pix Troco.

Também foi disponibilizado um novo fluxo de portabilidade de salário, nova experiência no Pix recebimento, a permissão de abertura da Global Account e da conta para Microempreendedores Individuais (MEI) no final do processo de abertura da conta pessoa física, exportação de extrato e maior detalhamento de transações do Pix Saque e do Pix Troco no Super Extrato. Os clientes PJ também encontram uma nova experiência de abertura de conta, integrada entre os segmentos MEI e PJ.

Além disso, a versão 11.3 também traz o Poupança Mais Limite, uma novidade que vai permitir que o valor investido nesse produto seja usado como limite no cartão de crédito, enquanto o dinheiro rende na poupança. Outro lançamento que chega com a atualização do Super App é a Negociação Amigável, funcionalidade que permite negociar faturas atrasadas no cartão de crédito 100% via Super App.