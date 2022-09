Investir em franquia ou aplicar o dinheiro?

Qualquer pessoa que possui dinheiro para aplicar costuma ter essa dúvida: investir em franquia ou aplicar dinheiro? Qual será o melhor investimento a ser realizado? Por isso hoje, nós vamos responder estas perguntas e apontar os prós e os contras de cada uma das opções.

Qual é o funcionamento das aplicações financeiras?

As aplicações financeiras são reguladas pelo mercado financeiro e apresentam uma grande variedade de investimentos que possuem características próprias, bem como lucratividades diferenciadas.

Assim, as aplicações financeiras se dividem basicamente em duas opções, que são avaliadas em função do risco envolvido:

Baixo risco: são investimentos em que em sua maioria possuem garantias de retorno do investimento inicial, acrescidas de um percentual de lucratividade. Normalmente este percentual é baixo em relação aos investimentos de alto risco;

Alto risco: são investimentos que não possuem nenhuma garantia de retorno do investimento, mas, em contrapartida, oferecem possibilidade de maior rentabilidade. Por outro lado, é possível que aconteçam perdas, inclusive no investimento inicial.

Para realizar as aplicações financeiras, é possível que você as realize diretamente em sites da internet, ou conte com uma assessoria de um gerente de investimentos seja em sua agência bancária, ou através de empresas especializadas.

Recomenda-se que a opção pelo universo dos investimentos seja acompanhada por muito estudo sobre o mercado financeiro e seu comportamento a cada dia que passa. Mas, nem sempre o conhecimento pode garantir o sucesso no investimento realizado, pela sua volatilidade.



O mercado financeiro apresenta características específicas como:

Operações financeiras com alta volatilidade;

O mercado financeiro é instável e incerto;

Existe uma grande variação no valor das moedas;

Ocorre uma valorização e/ou desvalorização da renda envolvida.

Qual o funcionamento das franquias?

Investir em uma franquia envolve reduzir tempo e dinheiro nas questões que envolvem: estruturação dos processos envolvidos no negócio, efetivação de estratégias de marketing, realizar esforços para que a sua marca seja reconhecida no mercado, entre tantas outras atividades.

Ao realizar um investimento em franquias, você terá de maneira antecipada todos os conhecimentos envolvidos, como estrutura, necessidade de investimentos iniciais, credibilidade da marca e produtos já com aceitação no mercado.

Mesmo com estas facilidades, é preciso estudar bem as franquias antes de realizar o investimento, para que você tenha o conhecimento da marca, os suportes envolvidos e a qualidade dos produtos e/ou serviços que irá comercializar.

As franquias possuem características próprias como:

Processos operacionais prontos e já consolidados no mercado;

Possibilidade de crescimento sustentável e com maior agilidade;

Oferta de contratos que oferecem segurança jurídica;

Consultoria específica para a gestão da unidade;

Lista de fornecedores já estabelecida;

Sistema de trabalho de forma colaborativa entre franqueado e franqueadora;

Suporte em todos os momentos enquanto perdurar o contrato de franquia.

Quais as diferenças existentes entre a franquia e o mercado financeiro?

É preciso ter consciência de que, investir no mercado financeiro e em franquias, são modelos de negócio totalmente diferentes. Assim, sua escolha requer muita análise e ponderação.

Investir no mercado financeiro exige bastante conhecimento e experiência do investidor para que tenha sucesso. Já o investimento em franquia, requer uma análise profunda sobre a franqueadora, e a legislação que embasa este tipo de negócio.

Ambos os investimentos exigem do investidor o acompanhamento direto sobre as operações, o que é maior na questão das franquias, pois depende muito do esforço pessoal para ter sucesso e, assim, possuir menor risco.

Sabe-se, porém, que o investimento em franquia pode ser perigoso quando o investidor não possui reserva de capital suficiente para imprevistos. Assim, se torna mais vantajoso realizar aplicações financeiras até no mínimo ter esta reserva de capital para imprevistos. Mas, cuidado para não perder o capital já existente.

Porém, se houver verba extra, investir no mercado financeiro também se torna interessante para aumentar o patrimônio.

Outra opção, é dividir o patrimônio nas duas formas de investimento para, dessa forma, obter as vantagens de ambos, que são muito lucrativos.

Assim, acreditamos que investir em franquias se torna mais vantajoso pela lucratividade e, também, pela menor incidência de risco em investir. Mas, o que vale neste momento, para fazer a opção mais acertada, é observar o seu perfil de investidor e perceber como você lida com a questão do risco de fazer essas aplicações.

Por fim, há pessoas que adoram a adrenalina gerada pelo mercado financeiro, enquanto outras já preferem investir com mais segurança. Assim, a opção definitivamente é sua!

Esperamos que o post de hoje possa ter sido bastante útil para esclarecer essa sua dúvida e, dessa forma, ajudar na tomada de decisão mais acertada para a sua realidade financeira.