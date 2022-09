IPVA: Saiba quem não paga o tributo a partir de 2023

Todos os anos, os proprietários de veículos devem pagar o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A cobrança é obrigatória e pode gerar sérias penalizações caso não seja quitada no prazo determinado.

No entanto, há uma boa notícia. Alguns motoristas ficarão isentos de pagar o imposto a partir do próximo ano. Em grande parte dos estados brasileiros, existem regras para que o pagamento do tributo seja encerrado.

Regras de isenção do IPVA

Em suma, a liberação da cobrança dependerá do ano em que o veículo foi fabricado. Todavia, as condições podem variar conforme o estado e o respectivo Departamento de Trânsito (Detran).

As regras definidas pelos estados seguem o seguinte padrão:

Veículos com 10 anos ou mais: recebe isenção nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima;

15 anos ou mais: recebe isenção nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro;

18 ou mais: recebe isenção no estado do Mato Grosso;

20 anos ou mais: recebe isenção nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul;

23 anos ou mais: recebe isenção no estado de Alagoas;

Veículos com 30 anos ou mais: recebe isenção no estado de Santa Catarina.

Cabe salientar que nos estados de Pernambuco e Minas Gerais, a isenção do IPVA acontece de forma progressiva. Neste caso, quanto mais antigo for o carro, menos imposto o proprietário irá pagar.

Modelos isentos do IPVA a partir de 2023

Audi A3 2007;

BMW Z4 2007;

Chevrolet Astra 2010;

Citroën C4 Pallas 2012;

Dodge Dart 1970;

Fiat Siena;

Ford Ka 2007;

GM Celta;

Jeep Wrangler 2002;

Toyota Corolla SE-G 2003;

Toyota Hilux 2002;

Volkswagen Fusca 1985.

O que pode ocorrer quando não se paga o IPVA?

Logo, conforme informado, o IPVA (Imposto sobre propriedade de Veículos Automotores) é um tributo que deve ser pago anualmente pelos proprietários de veículo. O condutor poderá pagar de forma integral no início do ano ou ser parcelado ao longo dos meses.

Ademais, quando o condutor deixa de pagar o imposto devido, fica sujeito a sofrer graves consequências. Primeiramente, se refere a pontuação na CNH, além de multas sobre o valor do IPVA. Todavia, o Detran ainda pode apreender o veículo.

Vale salientar que cada estado possui uma formar de realizar a cobrança da multa referente ao atraso do pagamento do IPVA. Em São Paulo, por exemplo, os juros são de 0,3% por dia e mais taxas baseadas na Selic.

Contudo, diante a apreensão do carro pelo Detran, o proprietário deve cumprir todo um protocolo burocrático, como:

Pagar o IPVA;

Quitar os juros e as multas dos dias que o veículo ficou no pátio do Detran;

Validar a documentações necessárias no Poupa Tempo.

Portanto, caso tais exigências não sejam cumpridas, o veículo poderá, definitivamente, ser apreendido e levado a leilão.