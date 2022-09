Iracemápolis (SP) abre concurso com 51 vagas e salários que chegam a R$ 7,7mil

A Prefeitura de Iracemápolis, no estado de São Paulo, abriu inscrição para concurso público que visa o preenchimento de 51 vagas em diferentes áreas.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários chegam até R$ 7,7 mil mensais.

Vagas e salários Iracemápolis – SP

A Prefeitura de Iracemápolis oferece 51 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Encanador Rede de Água e Esgoto – 1 vaga;

Merendeira – 1 vaga;

Motorista I – 1 vaga;

Servente – 1 vaga.

Nível médio/técnico

Almoxarife – 1 vaga;

Agente de Vigilância Sanitária – 1 vaga;

Auxiliar Administrativo – 1 vaga;

Auxiliar de Educação – 1 vaga;

Auxiliar de Saúde Bucal – 1 vaga;

Fiscal Ambiental – 1 vaga;

Fiscal de Obras – 1 vaga;

Fiscal de Postura – 1 vaga;

Motorista de veículos pesados – 1 vaga;

Operador de Infraestrutura de Saneamento – 1 vaga;

Pedreiro – 1 vaga;

Técnico de edificações – CR;

Técnico de Enfermagem – 1 vaga;

Técnico de Informática – 1 vaga;

Técnico de Nutrição – 1 vaga;

Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Técnico Químico – 1 vaga.

Nível superior

Assistente Social – 1 vaga;

Contador – CR;

Controle Interno – 1 vaga;

Coordenador Pedagógico – 1 vaga;

Dentista – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 1 vaga;

Farmacêutico I – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Médico Cardiologista – 1 vaga;

Médico Dermatologista – 1 vaga;

Médico Generalista – 1 vaga;

Médico Geriatra – 1 vaga;

Médico Ginecologista – 1 vaga;

Médico Neurologista – 1 vaga;

Médico Oftalmologista – 1 vaga;

Médico Otorrinolaringologista – 1 vaga;

Médico Pediatra – 1 vaga;

Médico Plantonista – 1 vaga;

Médico Psiquiatra – 1 vaga;

Médico Radiologista – 1 vaga;

Procurador – CR;

Professor de Artes – 5 vagas;

Professor de Atendimento Educacional Especializado – 1 vaga;

Professor de Educação Física – 1 vaga;

Professor I – Ensino Fundamental – 1 vaga;

Professor I – Ensino Infantil – 1 vaga;

Psicólogo Escolar – 1 vaga;

Veterinário – 1 vaga.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, como possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Iracemápolis variam de acordo com a vaga e o nível de escolaridade.

Os cargos de nível fundamental, por exemplo, possuem salários de R$ 1.629,89 a R$ 2.319,86 enquanto os cargos de nível médio pagam salários entre R$ 1.695,09 a R$ 3.862,81. Todos para uma jornada de 40 horas semanais.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração de R$ 2.609,53 a R$ 7.725,63 e a jornada de trabalho varia entre 30h a 40h semanais.

Inscrições Iracemápolis – SP

Os interessados em participar do concurso público para Prefeitura de Iracemápolis devem realizar a inscrição do dia 19 de setembro de 2022 até o dia 20 de outubro de 2022, diretamente pelo site do INDEC, organizadora responsável.

O valor da taxa de inscrição é de R$60,00 a R$85,00 dependendo do cargo escolhido.

Etapas concurso Iracemápolis – SP

O concurso público para Prefeitura de Iracemápolis contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de Títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior. Prova prática apenas para os cargos de motorista categorias B e D, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 20 de Novembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.