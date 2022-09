Johnson & Johnson abre matrículas para programa de estágio 2023

A Johnson & Johnson anunciou a abertura das inscrições para seu programa de estágio 2023. As vagas são para início em janeiro e atuação nas unidades de São Paulo, São José dos Campos e Guarulhos, nas áreas de Supply, Business e Corporativa. Ao todo, são mais de 100 posições abertas e há chances nas companhias que compõe a J&J no Brasil – Consumer Health, Janssen e MedTech.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados nos cursos das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas e Ciências da Saúde, com graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. Serão aceitos cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, mas é essencial que os candidatos tenham disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais presencialmente na localidade da vaga escolhida.

O inglês não é um pré-requisito obrigatório para todas as vagas, uma vez que os candidatos serão direcionados para as oportunidades, de acordo com o seu nível no idioma.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado – entre R$ 1.950,00 e R$2.300,00, a depender da área e ano de formação -, além de auxílio transporte, fretado (disponível na localidade de São José dos Campos), refeitório

na empresa, plano de saúde, férias remuneradas, desconto em produtos JnJ, vale cesta de Natal, acesso ao Programa de Assistência ao Empregado, atuação no modelo híbrido de trabalho – com Home office duas vezes na semana.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o formulário de inscrição, disponível aqui, para efetivar sua candidatura até o dia 3 de outubro. A seleção será dividida em diferentes etapas, sendo: inscrições, testes, alinhamento de cultura, desafio online e entrevista final com a liderança.