JSL tem vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A JSL começa a semana divulgando oportunidades de emprego para aqueles que estão em busca de reintegração no mercado de trabalho pelo país. Acompanhe todas as informações, a seguir, e veja como se candidatar a um dos cargos.

JSL abre vagas de emprego pelo país

A JSL está divulgando oportunidades para profissionais qualificados e dispostos a complementar com sucesso a equipe, preenchendo as lacunas existentes no quadro de funcionários. Veja quais são as vagas de emprego abertas pela empresa, neste início de semana.

ADVOGADO PLENO – Mogi das Cruzes/SP

ANALISTA DE LOGÍSTICA – Ponta Grossa/PR

ANALISTA DE LOGÍSTICA – JSL – Gravataí/RS

ANALISTA DE LOGÍSTICA – JSL – MAIRINQUE

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – LOGÍSTICA – GOIANIA

ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO (UNIDADE LIMEIRA) – LIMEIRA

ASSISTENTE DE GERENCIAMENTO DE RISCO – LOUVEIRA

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA – ITAQUAQUECETUBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Alumínio/SP

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – Imperatriz/MA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Mangaratiba/RJ

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS – Telêmaco Borba/PR

COORDENADOR DE OPERAÇÕES – ITABIRA/MG

DBA PLENO – MOGI DAS CRUZES Efetivo

AUXILIAR DE TRÁFEGO – JSL – SAO JOSE DOS CAMPOS

BANCO DE TALENTOS – JSL – Banco de talentos

ADVOGADO TRABALHISTA – Mogi das Cruzes/SP

AJUDANTE DE CARGA DE DESCARGA – Maracanaú/CE

AJUDANTE – JSL – CURITIBA

BANCO DE TALENTOS JSL – RJ – RIO DE JANEIRO

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – GOIANIA

DESENVOLVEDOR.NET – Mogi das Cruzes/SP

ENCARREGADO DE CAMPO – IMPERATRIZ

ENGENHEIRO MECÂNICO TRAINEE – ARACRUZ

BANCO DE TALENTOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – Mogi das Cruzes/SP

ENLONADOR – Jacareí/SP

ESPECIALISTA EM CUSTOS- Logística

SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA

JOVEM APRENDIZ – ADMINISTRATIVO – GOIANIA

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA – LIMEIRA

CAPTADOR DE AGREGADOS – CORDEIROPOLIS

COORDENADOR DE GESTÃO – ITAQUAQUECETUBA

ANALISTA DE BI – ITAQUAQUECETUBA

ANALISTA DE LOGÍSTICA – Mogi das Cruzes/SP

AUXILIAR DE LOGISTICA – Canoas/RS Efetivo

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO – RIO DE JANEIRO

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA – Suzano/SP.

Como se candidatar a uma das vagas

Para fazer parte do processo seletivo de recrutamento da JSL, os interessados podem acessar a todas as informações diretamente na página de inscrição, escolhendo uma das vagas e cadastrando currículo completo. É importante dar atenção a todos os critérios exigidos para garantir que sua inscrição seja encaminhada para o cargo de acordo com suas habilidades.

