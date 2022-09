Konecta Brasil abre vagas de emprego em São Paulo

A Konecta Brasil abre novas oportunidades para serem preenchidas em cidades brasileiras. A companhia é uma referência no setor de Call Center e está buscando profissionais comprometidos que se encaixem em sua essência e tradição, além de estarem dispostos a crescerem de forma mútua dentro da função que escolherem atuar. Continue lendo para ter acesso a todos os detalhes.

Konecta Brasil divulga novas contratações em cidades brasileiras

Referências em disponibilizar serviços de outsourcing, a Konecta Brasil é uma das maiores empresas de sua área de atuação, fundada no ano de 2013 no Brasil, oferece a todos os seus clientes soluções multicanais, guiados por uma equipe de profissionais que são referência no mercado, oferecendo sempre o melhor atendimento e experiência para seus utilizadores.

Buscando por profissionais responsáveis e que se encaixam ao perfil do cargo pretendido, a empresa divulgou uma lista com várias novas oportunidades e regiões a serem ocupadas através da plataforma InfoJobs, acompanhe:

Teleatendimento (Operadores) — São Paulo;

Ativos de Cobrança — Operadores para Teleatendimento — São Paulo;

Suporte Técnico — Consultores de Teleatendimento: São Paulo;

Receptivos de SAC — Operadores de Teleatendimento exclusivamente para

portadores de deficiência — Osasco;

Analista Contábil nível Pleno — São Paulo;

Control Desk Nível Pleno — Osasco.

Veja também: C&A tem vagas de emprego remoto e em várias regiões do país

Como enviar seu cadastro

Para fazer parte da equipe de uma das mais relevantes empresas nacionais, a Konecta Brasil, o interessado deverá atender aos critérios colocados dentro da posição desejada e morar em regiões próximas da unidade contratante. Para preencher sua ficha cadastral basta acessar a página de inscrições.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente aqui, no Notícias Concursos, e saiba em primeira mão as principais novidades do mercado de trabalho.