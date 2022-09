Kraft Heinz recruta estudantes para programa de estágio

Em busca de novos talentos para compor seu time, a Kraft Heinz, detentora das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no Brasil, está recrutando estudantes do ensino superior para seu programa de estágio 2023. A multinacional do ramo de alimentos oferece vagas para atuação em São Paulo (SP), no escritório central, e em Nerópolis (GO), onde estão localizadas as suas duas das fábricas.

Podem participar estudantes de todos os cursos superiores com graduação prevista em dezembro de 2023 e disponibilidade para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais no regime híbrido, com duas vezes home office. Além da capacitação técnica, a empresa busca universitários que tenham vontade de se desafiar e ir além em um ambiente de muita autonomia e desenvolvimento.

Durante o programa, os estagiários terão a oportunidade de ser protagonistas em um projeto e se desenvolver muito através de uma jornada focada em autoconhecimento, metodologias de projeto e imersão no nosso negócio. A iniciativa tem como objetivo desenvolver futuras lideranças que tenham o desejo de causar um impacto positivo no Brasil.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios como: vale refeição ou restaurante no local, vale alimentação, vale transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, acesso ao Gympass, acesso ao programa Viva Bem (que oferece auxílio psicológico, social e financeiro) e day off no aniversário.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site do programa e cadastrar o currículo até o dia 7 de outubro. Clique aqui para se inscrever.