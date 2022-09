Kraft Heinz recruta estudantes para programa de trainee internacional

Já imaginou iniciar a carreira em uma multinacional de grande porte? Esta pode ser a sua chance, já que a Kraft Heinz, detentora das marcas Heinz, Quero, Hemmer e BR Spices no Brasil, está recrutando estudantes para seu programa de trainee internacional.

O programa, intitulado”Experiências Plurais”, tem duas frentes: uma com foco em Gestão e outra em Operações. A primeira visa recrutar profissionais de todas as áreas do conhecimento que tenham concluído a graduação entre os anos de 2020 a 2022. A vertente focada em Operações busca jovens talentos graduados entre 2021 e 2022, com disponibilidade para atuar em diferentes localidades e funções e interesse em trabalhar na área de manufatura. As vagas são para São Paulo (SP) e Nerópolis (GO).

De acordo com a empresa, o programa de trainee visa desenvolver os novos talentos em posições nos escritórios e na planta da companhia, oferecendo a eles uma jornada imersiva de desenvolvimento e expondo-os a vivências com novas culturas.

Durante um ano, os contratados passarão por experiências multidisciplinares e multiculturais, além de uma imersão nas áreas da companhia, sessões de treinamentos focados em autodesenvolvimento e metodologias de projeto e mentoria. Com chances reais de atuação em projetos internacionais, ao fim do programa, os profissionais serão alocados em uma área de seu interesse. Eles também irão elaborar e executar um projeto prático cujo objetivo final é implementar uma solução para o negócio, com apresentação na sede da multinacional em Londres.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página dedicada ao programa, disponível aqui, para selecionar a vertente desejada e se candidatar. As inscrições para o programa Experiências Plurais terminam no dia 12 de setembro.

A seleção será dividida em etapas, que incluem um game, entrevista digital, teste online de inglês, entrevista individual com RH, apresentação de um Business Case, entrevista com o negócio e painel final com a liderança.